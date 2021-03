AMÉRICA VS LEÓN

Árbitro y asistentes en la calle. Qué tristeza ver un arbitraje tan malo, qué bajo ha caído el arbitraje mexicano. Eduardo Galván nada tiene que hacer en la Liga MX, jugadores y bancas le protestaron de todo y no hace nada, la calificación de faltas lamentable.

En el minuto 46, hay un penalti sobre Campbell que no sanciona, lo cargan por la espalda, el penalti sobre Córdova, Galván decidió que no había falta y luego revisó en el VAR y sancionó, porque una sí se revisa y la del visitante no, qué raro.