MONTERREY VS QUERÉTARO

De frente a la acción de Janssen y lo amonestó por lo que tuvo que intervenir el VAR, Óscar Macías no tiene la menor idea, su calificación de faltas es pésima, estorba y frecuentemente se tiene que agachar para que no le pegue el balón, hay un penalti en el minuto 11 que no sanciona por mano de Doldán.

En verdad, ya no pierdan el tiempo, no aporta y se ha convertido en un estorbo para el avance de jóvenes con más talento.