Es muy notorio observar cómo los árbitros están totalmente divididos, no sólo en temas extracancha, también dentro de ella.

Esta jornada tuvimos tres casos que nos permiten ver que el arbitraje está quebrado, que la falta de compañerismos y trabajo en equipo es muy escaso, hay puñaladas por salir designado, pero gran parte de esta situación proviene de las decisiones que toma la Comisión de Árbitros al crear grupos, designar a los amigos, familiares y a los que les deben favores.

En Xolos contra Santos, Luis Enrique Santander sanciona un penalti inexistente, es imposible que pudiera observar la falta, porque varios jugadores lo tapan, mal al querer adivinar, pero lo grave que en el VAR estaba César Ramos, nuestro mundialista, que dejó morir solo a Santander y decreta la pena máxima con el que los de Tijuana ganan el partido.

Otro caso sucedió en Puebla frente al Atlético de San Luis, al árbitro Andrés Esquivel, que tenía ocho meses sin pitar en la Liga MX, se le escapó la jugada de Emanuel Gularte, a quien tenía que expulsar y ni la falta sancionó, en este caso el VAR era a Isaac Rojas, quien brilló por su ausencia y no apoyó a su compañero.

En el América contra Mazatlán vi el acto más vergonzoso por parte de Diego Montaño, quien mostró poco compañerismo, ya que en el segundo gol de las Águilas no sabe qué hacer, señaló a su asistente para culparlo de no otorgar el gol a los locales; se tocó el oído en repetidas ocasiones para que el VAR le dijera qué hacer y hacernos pensar que su asistente y el VAR eran los culpables de la decisión que ibaatomar, quégacho.

Marco A. Ortiz estuvo en Juárez ante Cruz Azul, mejor que le dé las tarjetas a los técnicos y jugadores, ya que amonesta a solicitud de ellos, la amonestación al 'Shaggy' Martínez la muestra por los gritos del 'Tuca' Ferretti y la de Guillermo Fernández por la protestas de los jugadores de Cruz Azul, mostró ocho amarillas por no darle valor a sus primeras tarjetas y no mostrarlas oportunamente, un exceso.

Los mejores de la jornada fueron Jorge A. Pérez y Fernando Guerrero, el primero de lo mejor que le he visto desde que dirigió la Final, se estancó un año, pero esperemos verlo con este nivel nuevamente, la amonestación a Nahuel Guzmán de lo mejor del partido.

Por su parte, Guerrero la tuvo fácil, pero no se metió en problemas, le protestaron dos penaltis que no sancionó correctamente, amonestó o condujo muy bien.

FEMENIL

Me sorprende que la Liga Femenil en su última jornada hayan incluido cinco árbitros hombres y apenas cuatro mujeres, esta Liga no es para las chicas, que no tienen 150 partidos de Tercera División para designarlos.

Quién es el irresponsable que hace esto, porque le quitan oportunidad a las mujeres de trabajar, de 36 designaciones salieron 21 hombres y 15 mujeres, ninguna cuarteta fue conformada por puras mujeres, ojalá y hayan visto el Cruz Azul vs Toluca con el joven Ignacio Góngora, qué desastre.

Por último, las nuevas instrucciones del jefe del área técnica para los árbitros, "amonestar a los porteros", no sé a qué se deba esta nueva instrucción, pero mejor que amonesten a los que gritan, manotean y protestan, otra instrucción es que "manejen los partidos", ojalá y pueda explicar qué es este tema, manejar de qué forma, seguramente nadie le entendió, y por último que los "asistentes en jugadas apretadas dejar bandera abajo", si de por sí los asistentes ya no señalan nada, ahora menos, sólo saques de banda, esquina y meta, no sirven para mucho.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO GUERRERO, SIN PROBLEMAS EN CU