Édgar Rangel arbitró lesionado el Puebla vs Chivas

Increíble que inicien el torneo con un árbitro lesionado, Édgar Rangel rengueó todo el partido entre Puebla y Chivas, por lo que sancionó a control remoto, el penal lo marcó porque le dijeron, ya que estaba muy lejos. Bonita forma de iniciar el torneo, pusieron en riesgo el partido.

Rangel inventó muchas faltas y varias que ameritaba tarjeta y no la mostró, sus asistentes le tuvieron que ayudar, ya que no podía correr y no salió de medio campo. Es más honesto decir que está lesionado a que lo pongan a dirigir así. Señores comisionados, que irresponsables.

