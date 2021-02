Luis Enrique Santander es árbitro FIFA pero parece llanero, y se vio en el Atlético de San Luis contra Xolos de Tijuana.

Este silbante se une a la lista de los árbitros con serios problemas de técnica arbitral, no sabe ubicarse y no tiene lectura de partido, es más creo que no sabe qué es.

Le da la espalda al balón todo el partido, estorba y le pega el balón, dos penales que no sancionó, en el 16 le tuvieron que decir, al 24' no sancionó una mano clara y a Loroña le perdona la roja en el 58'. Es una pena que el futbol mexicano tenga árbitros tan limitados, pero es lo que hay.

