Fernando Guerrero no se atrevió a expulsar a Pizarro

VERGÜENZA

La semana pasada se hizo el chistoso y no expulsó dos jugadores en el León vs Monterrey, siguiendo con su extraña forma de arbitrar ahora Fernando Guerrero no se atreve a expulsar a Pizarro al min 20, un vivillo nato, se acomoda todo.

Que buenos pulmones, sancionó 42 faltas sin lograr controlar el exceso de infracciones, demostró falta de recursos arbitrales, un pita faltas y saca partidos, por eso no está en la preselección de árbitros que van al Mundial, por irresponsable y comidino.

