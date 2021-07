Inicio incierto

Qué lastima que no vimos en ningún partido el debut o la repetición de árbitros jóvenes, rompieron con la costumbre de los cinco anteriores torneos, donde usó árbitros que promovía, como son los casos de Ulises Rangel, Mario Humberto Vargas, Bryan Omar González, Raúl Silva, siendo la excepción el naturalizado Alejandro Funk, que volvió a mostrar carencias en técnica arbitral y reglamentaria.

Qué pasó con los árbitros que arbitraron Liguilla y Finales en Expansión, prefirieron designar árbitros que son vividores del arbitraje, que no aportan nada para mejorar y que se han convertido en el dique para la designación de nuevos valores, por ese motivo muchos prefieren retirarse a falta de oportunidades o los corren como es la costumbre de la Comisión de Árbitros. Cuatro años de la administración de Arturo Brizio y ningún árbitro que puedan proyectar han formado que nos muestre que están trabajando.

Por último me gustaría preguntar por qué de 54 designaciones en Liga MX repitieron 20 árbitros, que no hay más elementos, por qué no le dan oportunidad a jóvenes, por qué siempre los mismos, ojalá y mejoren durante el torneo, porque de lo contrario no veremos cambios en el arbitraje.

LA CHARLA

Tal parece que el chileno Osses, jefe del área técnica de la Comisión de Árbitros de la FMF, aún no sabe dónde está parado o lo que representa la Liga MX.

Me mostraron videos y fotos de su charla para inicio de la temporada y no puede ser que en aula ponga ejercicios de levantar tarjetas para calificar una acción, no está en la escuelita ni en un curso de principiantes, por favor, que no se han dado cuenta que es necesario enseñar a dirigir en forma correcta, arbitrar en máximo nivel, están formando árbitros saca partidos y pita faltas, tal parece que la evaluación que prometió hacer el torneo pasado para conocer perfectamente el arbitraje mexicano no la realizó, porque seguimos viendo las mismas fallas de torneos anteriores

LA JORNADA

Lamentable el arbitraje de Marco A. Ortiz en el Querétaro vs América, esperaba más de Marco, pensé que sería la próxima figura del arbitraje mexicano y se está estancando. A Perg le perdonó dos ocasiones la tarjeta roja; la primera, una acción muy violenta sobre Martínez donde sólo lo amonestó, pero tres minutos después comete otra falta de amonestación y decidió no sancionar la falta para no comprometerse. Qué pena que el nivel de Marco sea tan bajo, por eso no fue tomado en cuenta para la Copa Oro.

Como lo comenté, no entiendo para qué designar a Eduardo Galván, Isaac Rojas, Óscar Macías y Óscar Mejía, ninguno tiene futuro en el arbitraje, deberían aprovechar estas designaciones y ver nuevos talentos, este tipo de árbitros son los que impiden el progreso del arbitraje.

Santander es otro que no aporta, tiene 19 torneos en Liga MX y no se ve por donde pueda mejorar, veo difícil que aun capacitándolo mejore en su técnica arbitral y calificación de faltas, ya se conformó con tener su designación cada semana y vivir del arbitraje.

Rescatable Jorge Antonio Pérez, quien no tuvo problemas, Diego Montaño sancionó un penalti inexistente, pero corrió con suerte porque Cruz Azul lo falló con el cobro de 'Pol' Fernández.

Seguimos esperando la transformación del arbitraje, ojalá y no sea demasiado tarde para tomar el rumbo correcto. El arbitraje mexicano carece de figuras y de árbitros confiables, a trabajar señores porque las vacaciones ya acabaron.

