Irresponsable poner a Escobedo en el Cruz Azul vs Rayados

IRRESPONSABLES

No es posible que Adonai Escobedo que venía de tres fechas de castigo lo designen para el Cruz Azul vs Monterrey, son unos irresponsables.

Anula por fuera de juego el gol a Funes Mori pero es muy confuso y en mi opinión no es fuera de juego, primero sanciona falta, luego gol y cerró con fuera de juego, amonesta a Funes Mori por protestar pero le contestó con un corte de manga y no lo expulsa, todos le protestan.

El gol de Cruz Azul viene presidido de una falta sobre Funes que no sancionó, en verdad ya no le den juego, y agregará el penal de Pablo Aguilar que no sancionaron, es muy malo, de los peores en los últimos 10 años.

