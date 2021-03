MAZATLÁN VS CHIVAS

Hasta el minuto 63 todo iba bien, el arbitraje de Fernando Guerrero no tenía un sólo problema, lo malo fue que no sancionó un penalti a favor de Chivas en una fuerte acción sobre Molina, la vio pero no quiso sancionarla, era contra el local y Guerrero raramente los sanciona. Por dicha acción Molina salió del partido lesionado.

Como sabe que no lo van a sancionar, le vale, hace lo que quiere, sanciona lo que quiere y se acomoda las jugadas complicadas.