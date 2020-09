Medio tiempo

Llegamos a la mitad del torneo y el arbitraje sigue en su peor momento, no sólo en la Liga MX, porque hay que ver lo que está pasando en la Liga de Expansión y lo decepcionante que está siendo el arbitraje en la Liga Femenil.

LOS FIFA

César Ramos está en zona de confort, porque como ya sabe que va al Mundial, no le interesa mucho dar su mayor esfuerzo en la Liga. Es muy soberbio y ahora ya se acomoda las jugadas, manejando a su antojo el VAR; penaltis donde está de frente ya no los quiere señalar y espera a que el VAR le avise para revisión, qué padre arbitrar así, nada de compromiso y poco riesgo.

Fernando Guerrero, mientras quiera quedar bien con los equipos y andar en sociales, abrazando y nalgueando a los jugadores, nunca será un árbitro de élite. Imposible que esté cerca de ir a un Mundial, se quedará en el camino como le pasó a Roberto García, se los aseguro.

Óscar Macías, en los últimos torneos es el árbitro que más sanciones ha recibido por su bajo nivel: 12 partidos de suspensión. Como para qué lo quieren, no aporta y es un riego cuando trabaja, de las últimas 36 jornadas sólo a dirigió 15, ni a 50 por ciento llega.

Jorge A. Pérez, parece ser que será su temporada, muy responsable y acertado, es el mejor del torneo hasta el momento, ojalá y siga así, porque vaya que se necesitan buenos árbitros.

Luis Enrique Santander, no da una, no sé si sus problemas extracancha le impiden mejorar, su nivel es mediocre y escasamente confiable, su último partido fue decepcionante, esto pasa cuando los árbitros se sienten figura, por eso arbitra poco.

Diego Montaño, lo traen a pan y agua, siendo un buen árbitro, lleva tres jornadas sin pitar y lo ponen de VAR, lo mandan a la banca seguido como si tuvieran muchos árbitros confiables.

Fernando Hernández, es un árbitro con futuro, pero hay que trabajar mucho con él, lo malo que no tiene quién lo asesore, están solos en la parte de instrucción por eso no mejora. Saca los partidos con mucho trabajo, otro árbitro que le hizo falta arbitrar más en categorías inferiores porque está verde aún y tendrá que aprender arbitrar en Liga MX.

Adonai Escobedo, el error más grande es creer que dándole partidos va a mejorar sus condiciones, una equivocación muy grande. Necesita mucho trabajo de cancha y de aula, ver videos y corregirle sus errores de técnica arbitral, lectura de partido, personalidad y carácter, ya que cuando los partidos que pita crecen, él se hace chiquito y así no va servir a futuro.

Marco Antonio Ortiz, lo veo a futuro como el mejor silbante de México, es un gran árbitro, sabe bien de su trabajo, es responsable. Lo único malo es que no lo tratan como a otros silbantes, porque si tiene alguna falla, lo mandan a la banca y a otros que son cuates y del grupo les pasan todo.

FEMENIL

En las últimas tres jornadas he visto cada horror: primero, Francia González, después Itzel Hernández y ahora Katia García, alguien nos podrá decir ¿quién las instruye?, ¿quién es el encargado de capacitar a estas chicas? Están en total abandono, no tienen la menor idea y la Liga femenil no se merece estos arbitrajes, pónganse a trabajar señores instructores, esto es un 'des…mother'.

Por último y no quiero dejar fuera el tema de Edgar Morales, el hijo de Mauricio Morales, tal parece que el padre está ahí para que su hijo reciba una buena cantidad de designaciones.

En 42 días, el silbante lleva 13 partidos, un promedio de más de tres partidos por semana, vaya que Edgar está bien protegido y surtido, por eso hay tanto descontento en el arbitraje nacional, porque muy pocos reciben oportunidades como Edgar, por eso a los árbitros no les interesa mejorar, lo económico está por encima del éxito en su carrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BUEN TRABAJO DE FERNANDO GUERRERO, HASTA LO DESCONOCÍ