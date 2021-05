Misteriosos

Vaya comedia de suspenso que realizó la Comisión de Arbitraje al no publicar el viernes a temprana hora las designaciones de los árbitros de las Semifinales de Vuelta, como si tuvieran muchos para escoger, o como si fuera gran ciencia saber quién puede con este tipo de partidos; además era muy fácil hacer una llamada a los equipos que estaban inmiscuidos para saber quiénes estaban designados, a ellos sí les llegó la designación temprano.

Para incluir a César Ramos y Fernando Guerrero tenemos que tomar en cuenta el gran esfuerzo que hizo Arturo Brizio en su análisis 'Defendiendo lo indefendible' de los partidos de Vuelta de Cuartos de Final para proteger a Fernando Guerrero del penalti inexistente que señaló a favor de América, y a César Ramos, en Monterrey, con aquel penalti que no sancionó a favor de Santos.

Después de ese gran análisis, QUE SOLAMENTE ÉL LO CREYÓ porque no tienen respaldo reglamentario, nunca los dejaría fuera de la Vuelta de Semifinales, más cuando su plan fue descansar a Fernando Hernández para que entre de forma directa a la gran Final, una jugada muy típica de inseguridad y confianza en su árbitro, ya que si Fernando llegaba a equivocarse en alguna decisión importante ya no lo podría dejar en el último partido del torneo.

CÉSAR RAMOS

En una semana no sancionó dos penaltis, el ya mencionado en Monterrey, y ahora uno a favor de Cruz Azul en el minuto 43. Cuando pisan por detrás a Escobar, Cesarín estaba de frente a la jugada y no quiso verlo, pero me extraña que teniendo al mejor VAR del mundo se les haya escapado, quiso darle fluidez al partido y lo único que provocó fue que el partido fuera más ríspido, dejó de sancionar faltas muy claras y lógicamente de aplicar correctamente sus tarjetas.

El pisotón de Cabral, imposible que no lo vieran, César de frente a la jugada, el asistente también junto con el cuarto árbitro, nadie lo vio y tuvieron que ir al VAR, lo malo que era tal desconcentración del cuerpo arbitral que iban a realizar la reanudación antirreglamentariamente y les tuvieron que decir para corregir. Cesarín acumula dos torneos de muy bajo nivel, ya lo sacaron de las Finales el torneo pasado y no me extrañaría que lo sacaran también en las próximas.

FERNANDO GUERRERO

Un trabajo bastante tranquilo, no se metió en problemas, pocas faltas, mucha fluidez y cero tarjetas, Guerrero con su experiencia lo llevó a buen fin sin que exista queja alguna del arbitraje.

QUIÉN PARA LA IDA

No veo tan complicado la designación del árbitro para el partido de Ida, tienen dos que lograron buenos trabajos en las Semifinales, Guerrero que fue el mejor del torneo y Santander que hizo un buen trabajo en esta fase, Guerrero lleva la delantera por su experiencia y el buen torneo que logró, así es que no dudo en que lo pongan.