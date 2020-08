Hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en 'Futbol Picante', programa que se transmite por ESPN, con Arturo Brizio. El cambio que ha sufrido en su forma de pensar desde esa fecha al día de hoy es notable, porque el barco se le está hundiendo; defendió a capa y espada a sus árbitros y el trabajo del VAR. Bien recuerdo que le hice dos preguntas:

¿Qué opinas que un árbitro vaya cinco veces al VAR en un partido?

"Mientras sea necesario que vaya las veces que lo necesite".

¿Qué opinas de que un árbitro revise dos veces la misma jugada en el VAR y salga en dos ocasiones de la cancha para revisar la misma jugada?

"Si tiene dudas que vaya las veces que quiera".

Ahora, unos meses después, y ante la gran cantidad de críticas que está recibiendo el trabajo de los silbantes y su paso como presidente de la Comisión de Árbitros, reconoce que hay uso excesivo del VAR y que va a realizar ajustes. Ojalá y nos explique qué tipo de modificaciones, porque hay reglamentos y protocolos que seguir, no es nada más decir, “voy hacer AJUSTES”. Primero defendió y ahora reconoce que están mal. “No entendí nada”.

LOS FIFA, ¡UFFFFFF!

La imagen del arbitraje mexicano siempre serán los silbantes FIFA, algunos con más jerarquía que otros, pero qué pena que de nueve árbitros, sólo cuatro actuaron en la Jornada 5 y los otros cinco están fuera por bajo rendimiento.

Luis Enrique Santander, que está más preocupado por hacer comerciales de ropa deportiva que de pitar bien. Adonaí Escobedo, Óscar Macías, Fernando Hernández y Marco Antonio Ortiz, todos quedaron fuera por malos trabajos. Ya ven que hay más cantidad que calidad.

LA JORNADA

En el partido León vs Xolos estuvo Yair Miranda, que empezó bien y luego se descompuso, como es normal cuando arbitra. Se equivocó en la expulsión de Marcel Ruiz, pero rectificó muy bien; en el penalti hizo lo que todos hacen, ya se acomodó y no quiso sancionarlo, a pesar de estar de frente a la jugada en la mano de Luis Montes; en el minuto 59 tenía que amonestar por segunda vez a Marcel Ruiz por sujetar a un adversario y ya no quiso expulsarlo, por lo que los jugadores del León se le fueron encima; inteligentemente, el técnico lo sustituyó para no quedarse con uno menos. Nada rescatable.

Óscar Mejía. En verdad, este árbitro se une al grupo de los que disputan ser el peor silbante de México. No sancionó dos penaltis a favor de Atlas; no expulsó a Félix Torres por golpear con el balón en la cabeza a un adversario. Ojalá y nos digan que aporte le da este señor al arbitraje.

Isaac Rojas. Pobre en verdad. Sin recursos arbitrales; está convertido en una saca partidos y pita faltas; pésima calificación de faltas, por eso expulsa a Eduardo Tercero injustamente (bueno, falta existe, pero de Alexis Canelo). Ser SAPO ayuda mucho para ser designado cada semana. Y estoy de acuerdo con el 'Tuca' Ferretti, el árbitro ha dejado de ser la máxima autoridad en la cancha.

Eduardo Galván estuvo en el Monterrey vs Necaxa. Los compromisos son muchos con este silbante. No sé qué hizo o qué información pasa a la Comisión de Árbitros para que lo designen cada semana; de verdad, con 39 años, ¿creen que aportará algo al arbitraje mexicano?

Por ultimo. Ojalá y Jorge Antonio Pérez siga con su racha de buenos trabajos. Diego Montaño lo hizo bien en el Querétaro vs América; Alejandro Funk, bien el Mazatlán Vs Pumas y esperemos que César Ramos, el 'mejor árbitro de México', siga con buenas actuaciones, es su obligación ser la imagen del arbitraje mexicano.