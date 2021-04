En la presentación del nuevo instructor de la Comisión de Árbitros, el chileno Osses, el presidente de la misma mencionó que las designaciones de cada jornada eran elaboradas por Arturo Brizio y el nuevo instructor, pero después de ver las dos últimas jornadas creo que nos mintieron.

Ninguna Comisión de Árbitros que revisa los arbitrajes de cada jornada, que designa a los mejores y que intenta mejorar los arbitrajes, repetiría a Jorge Isaac Rojas, Diego Montaño y Jorge A. Pérez, que en la Jornada 13 realizaron arbitrajes muy decepcionantes, lo malo es que recibieron el apoyo de la comisión para la Jornada 14 y repitieron la dosis, tres arbitrajes de horror.

La Liga MX no merece este tipo de árbitros, faltos de personalidad, carácter y credibilidad, si es lo que hay, ayúdenlos, instrúyanlos y enséñenlos a ser árbitros de nivel, ya basta de las quejas de cada jornada y de los videos de Brizio donde sale a defender lo indefendible, como dicen por ahí, ya chole con estos arbitrajes.

LA JORNADA

No entendí el arbitraje de César A. Ramos, quien sigue sin levantarse. Unos buenos, otros peores, en el Tigres vs América nuevamente vemos que Gignac hace lo que quiere sin recibir sanción disciplinaria. En el minuto 8, después de que César no le sancionó una supuesta falta, Gignac lo siguió, le protestó y César mejor se alejó para no amonestarlo, el mismo jugador provocó a sus adversarios y no hizo nada; el manotazo que Quiñónez le da en la cabeza a Lainez es de tarjeta roja y sólo le llamó la atención. Rescatable la expulsión de De Souza, pero el partido se volvió rápido gracias a César.

El 'Cantante' Guerrero está listo para el América vs Cruz Azul. Una de sus mejores temporadas, cuando arbitra con seriedad y responsabilidad hace muy buenos trabajos, sería un error designar a otro, muy buen trabajo en el Toluca vs Monterrey.

Otro que anduvo bien fue Marco A. Ortiz, esperemos no lo sancionen por expulsar a Reynoso y amonestar a Corona, porque lo que menos le gusta a la Comisión de Árbitros son este tipo de problemas, en mi opinión hizo bien, ya hacía falta que alguien se ajustara bien los pantalones.

Luis Enrique Santander, en el Atlas vs León, pan con lo mismo. Las simulaciones ya no ameritan sanción, inventa muchas faltas, tres decisiones importantes: el gol anulado por fuera de juego fue del asistente, el gol anulado al 54' fue del VAR y la acción de Burón es de tarjeta roja y mostró amarilla. La única que tenía que resolver lo hizo mal, de la técnica arbitral ya ni hablar, en repetidas ocasiones he mencionado que es muy deficiente pero imposible que aprenda a estas alturas de su carrera.

Estamos por cerrar el torneo y no vemos por dónde mejoren los árbitros, pocos pueden arbitrar en la Liguilla y con el resto tendrán que improvisar o sortear, porque la caballada está flaca, pocos confiables, creo que se les vino el mundo encima y tendrán serios problemas para el cierre, partidos de Repechaje y Finales, suerte señores.