Nos siguen engañando

Hace algunos días vi y escuché muy atento un video del señor Enrique Osses, jefe del área técnica de la Comisión de Arbitraje. Hace mención a que el arbitraje de 'DON' JAVIER CASTRILLI, histórico árbitro mundialista, ahora sería un fracaso, que ese tipo de arbitrajes no sirven en la actualidad. Ahora entiendo sus palabras: hay que ser conciliadores, flexibles y facilitadores, por eso en los partidos hay insultos a los árbitros, cortes de manga, protestas, gritos y muchos conatos de bronca.

Me gustaría que por lo menos uno tuviera la personalidad, carácter y convicción de Castrilli, así terminaríamos con todas las indisciplinas que existen en el futbol mexicano, ya nos chutamos a Arturo Ángeles, Quetzalli Alvarado y Julio Escobar, donde las reglas de juego se convirtieron en una burla, que en tres años no hicieron nada, desunieron al grupo, apoyaron a sus amigos, familiares de comisionados y dejaron en ruinas el arbitraje mexicano.

Ahora, el señor Osses lleva nueve meses en México y no vemos mejoría, sino todo lo contrario. Realizó la evaluación en el semestre pasado y no vemos ningún cambio. El barco se hunde y no vemos por dónde pueda mejorar. No cabe duda que seguimos engañados, traen gente que no aporta y que sólo viene de vacaciones.

Por si no sabe Osses, el señor Javier Castrilli fue contratado por la Federación Chilena para hacerse cargo del arbitraje de donde usted fue retirado, en buenas manos quedó el futbol chileno y el arbitraje.

DESIGNACIONES

Extrañamente vemos que de nueve árbitros sólo repite a tres de la jornada pasada. En el video semanal de Arturo Brizio alabó el trabajo de Fernando Hernández, pero no lo incluye en la Jornada 10, pero sí repite a Isaac Rojas después de su pésimo arbitraje en Toluca vs América. ¿De qué se trata? También manda a la banca a Fernando Guerrero como si tuvieran muchos árbitros.

Cómo entender la designación de Eduardo Galván para el partido de la Jornada 14 entre Juárez vs Atlético de San Luis, de estar sancionado tres jornadas, mostrando muy pobre criterio, por no decir nulo, en la aplicación de las reglas. La muestra está cuando había amonestado a Güemez en un choque con Velázquez, en donde el VAR (Pérez Durán y Gerardo Martínez) le indica que rectificara y expulsara al mencionado Velázquez; seguramente Juárez protestará porque fue un choque futbolero.

La otra designación de Yair Miranda (VAR FIFA) para el Monterrey vs Toluca, partido de alto grado de dificultad por su posición cuando sólo lleva tres partidos en el torneo.

Así cómo quieren mejorar, si los designan escasamente, por eso no expulsa Andrada teniendo un arbitraje muy localista.

César Ramos va al Clásico. Su designación, basada en su nombre mas no en el nivel que ha presentado en los últimos tres torneos. Esperemos no menosprecie el partido y vuelve al buen nivel que lo llevó al Mundial.

Uno de los mejores partidos de la jornada es el Santos vs Monterrey, que lo dirige Marco A. Ortiz. He comentado en infinidad de ocasiones que tiene todo para ser árbitro estelar, pero no quiere. Un buen partido para mostrase y hacer un gran trabajo.

Las demás designaciones, sin trascendencia. Seguiremos viendo a los mismos árbitros que han tenido mucho irregularidad, ya que se le pasan en la banca, de cuartos árbitros y de VAR.

Ojalá que se acuerden de los novatos que han tenido poca actividad en el torneo. Ya es momento de darles más oportunidad para que vayan creciendo, hay varios que valen la pena, pero si no les dan partidos, difícilmente podrán consolidarse en la Liga MX, independientemente de que veríamos el trabajo del área de instrucción y visorias.

