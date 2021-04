Ocurrencias o 'ideotas'

Eso es lo que nos reflejan los encargados de elaborar las designaciones arbitrales al utilizar a Eduardo Galván para conducir el partido pospuesto entre Monterrey y Chivas, rehabilitándolo y premiándolo después de estar congelado en las Jornadas 14 y 15.

Mostró nulo sentido común arbitral, olvidándose de la relevancia y jerarquía de los equipos, ya que no es nada confiable en personalidad, jerarquía y carácter, no importándoles los intereses de los equipos de lo que se estaban jugando, y tan no les resultó que tuvieron que pararlo para la Jornada 16.

Siguiendo con esas grandes ideas mandan a conducir el juego trascendental de Puebla vs Pumas a Óscar Mejía, que también tiene tres jornadas sancionado por su bajo nivel y su desastroso trabajo en el Santos contra León.

Señores designadores, ¿razonan lo que representa cada partido y saben lo que se juegan ambos equipos para mandar a Óscar como central?, lo bueno que ya no está aquel presidente que les protestaba con gritos, insultos y amenazas las designaciones de los universitarios, de lo contrario ya estarían pegando el grito en la oficina de la Comisión.

Otra designación descabellada es la del domingo en el partido entre Toluca y América, donde mandaron al silbante con mayor número de sanciones en su carrera arbitral por ser bastante malo.

Óscar Macías no tiene la calidad ni capacidad para dirigir este partido, cómo se ve que no hay cuidado con los partidos importantes.

César Ramos, algo se comió el buen Cesarín que lo sacaron de todos los Clásicos del torneo, no arbitra Finales, ningún partido importante, sólo lo mandan a los juegos intrascendentes, no de su 'Nivel'. ¿Estará pagando algo?, porque en la Comisión quien se las hace, la paga, así se las gastan.

Para el Clásico del norte entre Tigres y Rayados mandaron al 'Gato' Ortiz, quien dirigió también el América contra Chivas y no le fue muy bien.

Ojalá y no se le suba porque después del Clásico se sintió 'Pelé' del arbitraje, es buen árbitro y no dudo que tenga una carrera exitosa, pero espero no desperdicie esta gran oportunidad para consolidarse, es un buen partido para demostrar de qué está hecho.

El Clásico Tapatío del sábado entre Atlas y Chivas lo lleva el limitado Fernando Hernández, a quien le gusta que el VAR, los asistentes y el cuarto árbitro le dirijan el partido, no es el indicado para este duelo.

LOS OLÍMPICOS

Una vez más queda demostrado el mal momento que tienen los árbitros de la Liga MX, una vez más se quedan sin árbitro en los Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio.

¿Cómo uno de los mejores cinco arbitrajes del mundo se queda sin árbitro central en los Juegos Olímpicos?, verdad que sí hay crisis.

DOS ÚLTIMAS

Quisiera preguntarle al Lic. Arturo Brizio, después de elaborar su excelente video del análisis semanal de la jornada donde defiende lo indefendible, ¿por qué si alabó las decisiones de Adonaí Escobedo y Jorge Pérez Durán, no los designó ni de VAR para la Jornada 16? Ojalá y nos pueda iluminar con su sabiduría porque no entendimos nada.

EXPANSIÓN

Qué horror de arbitrajes en el Tepatitlán vs Dorados, donde casi me infarto después de ver las decisiones que tomó el árbitro. O el Cimarrones vs Venados que parecía un partido llanero donde hubo de todo, broncas, expulsiones no otorgadas, protestas, insultos y los árbitros incapaces de conducir a buen nivel.

¿En verdad esos son los árbitros del futuro?, señores de la Liga de Expansión, ¿en verdad no les preocupa el bajo nivel de los árbitros?, están peor que los de la Deportiva puerta 5.

