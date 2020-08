Óscar Macías no nació para arbitrar

Inexplicable No tengo calificativo para este arbitraje, Óscar Macias nos deja claro que no nació para esta actividad, por favor ya no lo pongan, arriesgan el futbol mexicano.

En la expulsión de Castillo su asistente Andres Hernández le tenía que ayudar y devuelta que era roja, pero ya no quieren intervenir se hacen patos, en el min. 10 le dan muy duro a Johan Vásquez y no expulsa, bueno hasta la media le rompieron, la expulsión de Nevárez muy rigorista y ambos penales inexistentes; le faltaron pantalones para expulsar a Dinenno.

