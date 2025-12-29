Rams suma su segunda derrota al hilo tras caer de último minuto ante los Falcons

De ser los máximos candidatos a conquistar la Conferencia Nacional, a desplomarse en el cierre de temporada. Los Los Angeles Rams (11-5) sufrieron su segunda derrota consecutiva por primera vez en la campaña, luego de quedarse cortos en el intento de remontada y caer 27-24 ante unos Atlanta Falcons (7-9) ya eliminados.

En la Semana 16, el equipo de Sean McVay estuvo a un gol de campo de vencer a los Seattle Seahawks y colocarse como el primer sembrado de la NFC; sin embargo, el intento fallado de Harrison Mevis forzó el tiempo extra, donde terminaron perdiendo. Ahora, los Rams clasificarán como sextos sembrados, lo que los obligaría a visitar una de las plazas más complicadas de la liga: el Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles.

Le interceptaron dos veces a Stafford | AP

Atlanta, pese a sus problemas recurrentes para arrancar con puntos, logró capitalizar su segunda ofensiva del partido, cuando Kirk Cousins encontró completamente solo a Bijan Robinson en la zona de anotación.

En el segundo cuarto, Matthew Stafford buscó a Konata Mumpfield, pero su envío salió demasiado alto y terminó en las manos de Jessie Bates, quien devolvió la intercepción hasta las diagonales para un devastador pick six.

Antes del descanso, Stafford volvió a equivocarse y entregó nuevamente el balón. Los Falcons no perdonaron y lo convirtieron en una espectacular escapada de 93 yardas de Bijan Robinson, que dejó el marcador 21-0 al medio tiempo.

Tuvo un juego complicado | AP

Los Rams intentaron reaccionar en el tercer cuarto, aunque solo pudieron sumar un gol de campo, respondido de inmediato por Atlanta. Más adelante recortaron distancia con una anotación de Terrance Ferguson, pero el verdadero punto de inflexión llegó gracias a una jugada defensiva de Jared Verse, quien bloqueó la patada y la regresó hasta el otro extremo del campo para acercar a su equipo 24-17.

Tras otra entrega de balón y múltiples errores de la línea ofensiva, Los Ángeles logró finalmente empatar el encuentro con una gran jugada ofensiva en la que Puka Nacua recibió el pase y el ala cerrada Colby Parkinson abrió el carril rumbo a las diagonales.

Sin embargo, los Rams dejaron más de dos minutos en el reloj, tiempo suficiente para que los Falcons armaran la serie definitiva y sellaran el triunfo con un gol de campo de 51 yardas de Zane González, consumando una derrota que enciende las alarmas en Los Ángeles de cara a la postemporada.

Recortaron distancias | AP

