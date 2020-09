Óscar Mejía la libró en Clásico Regio

Si bien no es un trabajo de alto nivel, Óscar Mejía la libró, no influye en el marcador del Clásico Regio que es un triunfo en el arbitraje mexicano, pocas tarjetas, pero muchas faltas.

Me hubiera gustado ver un esfuerzo físico más notorio, caminó mucho tiempo y sanciona lejos de la jugada, permitió que le protestaran y manotearan, corrieron con suerte porque este partido no es para un árbitro con tantas limitaciones, pero no hay más.

