Los Tigres del Norte en CDMX: fecha, preventa y precios del concierto único

Los jefes de jefes están de vuelta. Los Tigres del Norte, una de las agrupaciones más emblemáticas de México, anunciaron su regreso triunfal a la Ciudad de México con un concierto único en el Estadio GNP, como parte de su gira La Lotería Tour.

La cita será el sábado 27 de junio de 2026, y promete ser una noche cargada de nostalgia, baile, acordeones y letras que han acompañado al pueblo durante generaciones. El anuncio se hizo a través de las redes oficiales del grupo, causando furor inmediato entre sus fans capitalinos.

Los Tigres del Norte regresan a la Ciudad de México / FB: @LosTigresDelNorte

“Ni parientes somos”, “La Mesa del Rincón”, “La Puerta Negra”, “Contrabando y Traición”... todos esos clásicos volverán a sonar con fuerza en uno de los recintos más importantes de la ciudad.

Preventa y venta general: apúntalo bien

Para quienes no quieren quedarse fuera, la preventa para tarjetahabientes Banamex será el miércoles 21 de enero a las 2:00 PM, mientras que la venta general arrancará el jueves 22 a las 9:00 AM. Así que afina el clic, porque los boletos seguro se irán como pan caliente.1

La preventa para el concierto en el Estadio GNP es el 21 de enero / FB: @LosTigresDelNorte

¿Y cuánto costarán los boletos?

Aún no hay precios oficiales, pero se estima que podrían rondar entre los $1,200 y los $10,000 pesos, dependiendo de la zona. La información final se revelará horas antes de que inicie la preventa.

Los éxitos más sonados del grupo te harán vibrar como la primera vez / FB: @LosTigresDelNorte

Más vigentes que nunca

Por si alguien lo dudaba, Los Tigres del Norte no solo siguen llenando estadios, también aparecieron hace unas semanas en Los Simpson, dejando claro que su legado traspasa fronteras y generaciones. ¡Y ahora vuelven para demostrarlo frente a miles de fans en la capital!

Los Tigres andarán de gira por Estados Unidos / FB: @LosTigresDelNorte