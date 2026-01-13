Querétaro vs Tijuana: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 2 del Clausura 2026?

No todos los equipos en Liga MX han iniciado de la mejor manera el Clausura 2026, pues muy pocos han podido ganar en su debut; incluso hay algunos que ni siquiera han podido anotar en su primer partido, como es el caso de los Xolos.

Querétaro hará su debut en casa después de haber visitado Ciudad de México en su primer partido en el año enfrentando a Pumas, en donde no pudo sacar una victoria, pero sí salió del Estadio Olímpico Universitario con un buen resultado al no perder en su primer compromiso como visitante.

Nuevo entrenador de Gallos | MexSport

¿Cómo llegan ambos equipos al segundo duelo del año?

Querétaro llega renovado después de un torneo en el que estuvo cerca de alcanzar los puestos de Play In de la mano de Benjamín Mora; sin embargo, la directiva decidió no continuar con el mexicano y ha optado por traer a Esteban González, quien en la liga de Chile fuera campeón con Coquimbo, por lo que llega como el más reciente ganador en el futbol andino.

En su partido anterior, abriendo su participación en el torneo, los Gallos empataron a un gol en contra de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. El gol por parte de los queretanos fue anotado por el argentino Mateo Coronel, quien disputa apenas su segundo torneo en el futbol mexicano.

Coronel estrenó los goles de Querétaro en 2026 | MexSport

En cuanto a Tijuana, se ha mantenido la base del plantel que llegó a la Liguilla del Apertura 2025 a pesar de la fatídica forma de caer en Cuartos de Final en contra de Tigres, el actual subcampeón. Al equipo del 'Loco' Abreu han llegado Ignacio Rivero, Josef Martínez y próximamente uno de los hijos del entrenador.

En su primer partido, Xolos fue dueño de uno de los resultados más tristes al haber empatado en casa sin anotaciones en contra de las Águilas del América en lo que fue un partido bastante mal jugado, por ende, de momento los fronterizos no tienen goles en el torneo.

Abreu dirigirá su segundo torneo | MexSport

¿Dónde ver el duelo de la Jornada 2?