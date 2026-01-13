Toluca vs Santos: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 2 del Clausura 2026?

Después de un extraordinario 2025, Toluca hace su regreso al Estadio Nemesio Diez para debutar como local en el Clausura 2026 y comenzar el camino a un hipotético tricampeonato, pero llega con ciertas dudas después de haber recibido la mala noticia de la baja de Alexis Vega, su capitán en el bicampeonato.

Santos Laguna llega a un nuevo torneo con la firme intención de recuperarse después de algunos semestres de auténtico terror, sin poder clasificarse, pero a su vez, sin poder salir de la zona más baja de la clasificación general.

'Turco' Mohamed va por su tercer torneo como diablo | MexSport

¿Cómo llegan los dos equipos al 'Infierno'?

Toluca llega de la mejor manera posible, pues no solo es el campeón vigente, es el bicampeón de Liga MX después de un año en el que sumó cuatro títulos de la mano de Antonio Mohamed. En cuanto a refuerzos, Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pavel Pérez han sido los tres futbolistas nuevos para la plantilla de los Diablos.

Para su primer partido, los escarlatas viajaron hasta la casa de su rival en las Semifinales del Apertura 2025, Monterrey, para así sumar sus primeros tres puntos en el torneo después de vencerlos 0-1 con gol único de Helinho, así que con una victoria, podrían encaminarse de nueva cuenta a ser los líderes de un nuevo campeonato de liga.

Los escarlatas siguen intratables | MexSport

Santos Laguna necesita un buen torneo para poder redimir los semestres anteriores en donde incluso llegó a ser el último lugar de la tabla. La directiva lagunera ha decidido mantener a Francisco Rodríguez como su entrenador para el Clausura 2026, además de traer a un delantero nuevo ya probado en Liga MX como Lucas Di Yorio, manteniendo a la base del torneo anterior.

En su primer partido, el cual jugaron en casa dentro del Estadio TSM, el resultado no fue nada bueno, pues Necaxa, que ya jugó en la segunda fecha y perdió ante Monterrey, les ganó con un contundente marcador de 1-3, así que llegan con mala inercia a su debut como visitantes en el campeonato.

Acevedo recibió tres goles en casa | MexSport

¿Dónde ver el debut en casa del bicampeón?