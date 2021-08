Premio y deudas

No logro entender cómo después de la 'MASACRE' del partido San Luis vs Querétaro, puedan premiar a Enrique Santander. No hubo fracturas, por suerte, pero ante la incapacidad del central los equipos se dieron hasta con la cubeta, después de este vergonzoso arbitraje lo premian en la siguiente jornada y lo designan de VAR, entre semana en Concacaf y el fin con el Santos vs Chivas, me queda claro que la Comisión de Árbitros fomenta la mediocridad, la falta de superación y la sana competencia entre los árbitros, es injusto para muchos silbantes este tipo de decisiones, entre más arbitra, más nos demuestra que no nació para el arbitraje.

DEUDAS

De cuánto será la deuda de la Comisión de Árbitros con Isaac Rojas, pasó mucha información de la AMA para que ésta desapareciera y ahora le pagan con designaciones, no le fallan, de cuatro jornadas lleva tres centrales y un VAR, a pesar de que sus trabajos son de escasa calidad.

Si mal no recuerdo, Arturo Brizio, a su llegada, le quitó el gafete de FIFA y ahora es de los líderes en designaciones, sólo pasa en México, este tipo de arbitrajes y de acciones por parte de los comisionados no los merece el futbol mexicano.

NOVATOS

Seguiré aplaudiendo la designación a jóvenes para renovar la cartera de árbitros en Liga MX, pero no se vale que los manden a la guerra sin fusil.

El joven Brian González tiene serios problemas, alguien tiene que enseñarle a correr, ubicarse y a mejorar su calificación de faltas, sanciona un penalti inexistente a favor de León, no le da valor a sus tarjetas y pierde el control del partido, cero autoridad, es claro el abandono que existe en Liga de Expansión, si debutan por demostrar que tienen árbitros y que están trabajando están equivocados, estos jóvenes están en total abandono.

Óscar Mejía, en el Pumas vs Querétaro, increíble que para reanudar el partido, ir al VAR a revisión se tarde 5 minutos con 37 segundos y añade 4 en el primer tiempo; la expulsión de Fabio Álvarez, inexistente, no tiene la menor idea de lo que es conducción, intuición y control de partido, ojalá en verdad ya no le den designaciones, está convertido en un saca partidos y pita faltas.

Mauricio Morales le está facilitando la carrera a su hijo, ya logró debutarlo en Liga MX, pero no tiene las cualidades suficientes para estar en esta división, por un par de empujones que se dieron dos jugadores, el VAR tuvo que intervenir y se tardó 2 minutos en reanudar, inexplicable, cero autoridad y escasa personalidad. Alan Morales está lejos de tener el nivel que requiere esta categoría, en el penalti que sanciona es expulsión y no aplicó correctamente la regla de juego, insisto, estos jóvenes no han sido bien preparados y quieren que aprendan en Liga MX, imposible.

Fernando Guerrero, en el Cruz Azul vs Toluca, cuando el partido ya está decidido se vuelve irresponsable, ya no amonesta, no expulsa y se la pasa coyoteando, por este tipo de arbitrajes está fuera de todo eventos de FIFA, es buen árbitro pero muy vivillo.

Ojalá y Jorge A. Pérez recupere el nivel que lo llevó a dirigir la Final, porque tiene dos torneos para el olvido. Bien en la expulsión de Aguilera y el penalti, buen control del juego y certero con sus apreciaciones, hacen falta árbitros que arbitren así.

Por último, espero seguir viendo jóvenes en las designaciones, lo aplaudo, pero hay que darles continuidad, es mejor ver nuevas caras que los fósiles que están deteniendo el progreso del arbitraje mexicano, hay buenos prospectos pero hay que prepararlos y apoyarlos en la plantación del partido, no los manden en blanco porque corren el riesgo de fracasar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTANDER NO APRENDE