Que alguien dé aviso

Ojalá que alguien le avise a la Comisión de Árbitros y a los silbantes que ya empezó la Liguilla, porque en los partidos de Ida vimos cuatro arbitrajes de la Jornada 1, muy bajo nivel, cero conducción y mucho menos calidad; sólo sacaron los partidos como pudieron y con una buena cantidad de errores.

Es notorio que dieron indicaciones que le bajaran al número de faltas, a mostrar tarjetas y las visitas al VAR, equivocaron la estrategia. Quisieron cambiar a los árbitros y les está costando caro. En la Liguilla no se practican nuevos sistemas ni se inventa, no pueden cambiar el estilo del arbitraje, de cada árbitro y mucho menos su personalidad. Quejas, críticas y mucha inconformidad ante el bajo nivel que muestra el arbitraje.

Se nota que el Sr. Osses no tiene la menor idea de lo que es una Liguilla en el futbol mexicano. Lo extraño es que estando Arturo Brizio, gran conocedor del tema, haya permitido que se implementaran estos cambios en plena etapa final.

Marco A. Ortiz: en el Toluca vs Cruz Azul, el más criticado, tenía todo para ser figura del arbitraje mexicano y lo mandó a la basura. Le dieron los mejores partidos del torneo y mostró que no está para grandes cosas, sancionó dos penaltis que, en mi opinión, bien, pero la conducción es de llano; 26 faltas sin amonestar por infringir, amonestó erróneamente a Barbieri y luego le tembló la mano para mostrarle la segunda amarilla. Orbelín se tiró desde la tercera cuerda dentro del área, penalti y no lo amonestó. La calificación de faltas, desastrosa, así como el control del partido, conducción, bajo cero; adiós a la Liguilla.

Kike Santander: ¡Uf! El central, el asistente y el VAR se equivocaron y otorgaron el gol de Atlas en fuera de juego. Con el fin de no mostrar muchas tarjetas, permitió acciones bruscas, ocasionando que el partido se volviera ríspido. Dio algunas buenas ventajas, pero cuando el partido le subió de tono por no amonestar oportunamente, sancionaba hasta las que no eran llegando a 28 faltas. Sigo viendo un árbitro sin recursos arbitrales, lectura de partido y la conducción de muy bajo nivel.

Eduardo Galván: Le dieron muchos partidos por compromisos personales, pero está lejos de consolidarse en el arbitraje mexicano y, con 40 años, no tiene posibilidades de obtener el gafete de FIFA. Pregunto: como para qué lo quieren, con todas sus limitaciones técnicas, tácticas y de recursos arbitrales. Salió sin problemas. La expulsión de Aquino, bien calificada, pero es increíble que no les quedó de experiencia que no es necesario entrar al área de penalti en todas las jugadas, por eso le pega el balón y corta un avance de América, eso es de primaria, con este juego cierra su participación como árbitro central, pero lo surtirán de cuarto árbitro o de VAR, es de los consentidos.

Isaac Rojas: Como diría un buen excompañero del arbitraje, "ni cómo ayudarlo". Uno de los peores árbitros en los últimos cinco años y, actualmente, el peor, pero le deben muchos favores y hay que pagar. Sus limitaciones le impidieron trascender y como muestra tenemos que no expulsa a Gorriarán al minuto 2, lógico, es local, la presión le afectó y sólo lo amonestó por dar un cabezazo. A Meza lo amonestó por poner la cara para que le pegara, increíble; recibió protestas todo el partido, se perdió totalmente. La amonestación de Montes, inexistente; mostró siete tarjetas amarillas que no sirvieron para nada. Las amonestaciones a los técnicos, al 93', ridículas. Almada le gritó todo el partido y no se atrevió a expulsarlo. Esperamos no verlo más, pero en el arbitraje mexicano todo puede pasar.

En las Vueltas veremos a César Ramos, Guerrero, Fernando Hernández y Montaño, esperemos que mejoren, los partidos no están nada fáciles.

