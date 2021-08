Qué malo es Jorge Isaac Rojas

Algo le debe Arturo Brizio a Isaac Rojas porque es increíble que siga arbitrando después de que le quitaron el gáfate de FIFA hace tres años por malo, mucho compromiso con este fósil del arbitraje.

Hay un penal sobre Carlos González en el min. 22 que no sanciona a favor de Tigres. En el 44' no expulsa a Gularte por darle con los tachones a Gonzalez, dos minutos después sanciona penal a favor de Puebla, bien pero le cambió el rumbo al partido no expulsándolo. A De Buen lo amonestó porque los de Tigres se le fueron encima ya que no lo iba amonestar. Estorba, por lo que recibió un empujón que casi lo tira. En general, rescatable el penal, el resto no sirve.

