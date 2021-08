Said Martínez empezó bien y luego se cayó en el EU vs México

Un gran primer tiempo del Hondureño Said Martínez en la Final entre Estados Unidos y México en la Copa Oro. Tuvo dos muy buenas decisiones, la simulación de Funes Mori que no surtió efecto y solo le faltó amonestarlo, la mano del min. 11 que con un criterio perfecto no sanciona penal a favor de México y la fluidez que le dio al juego.

En el segundo tiempo su trabajo se fue en caída libre, el No 19, Williamson, cometió 5 faltas sin recibir amonestación, además de que le perdonó la tarjeta roja a Herrera en el min. 71. HH dio una patada en la cabeza a un adversario, eso pudo cambiar el rumbo del partido, pero no se atrevió a realizar la expulsión, y casi al final del segundo tiempo no sancionó un penal a favor de Mexico por mano sancionable, muy notorio el cambio del primer tiempo al segundo, el bajón fue marcado.

