Santander, sin bases del arbitraje en el Pumas vs Toluca

Nunca había visto un árbitro tan limitado. Santander carece de bases importantes del arbitraje, cero recursos arbitrales, no tiene lectura de partido, no sabe ubicarse y no sabe anticiparse, pita porque no hay más, con una comisión más exigente ni portaría el gafete de FIFA.

La acción de Mozo es tarjeta roja, lo amonestó porque los jugadores de Toluca le protestaron, pero ni eso iba hacer. La calificación de faltas es de muy bajo nivel, sólo pérdida de tiempo porque es un árbitro que no da ningún beneficio al arbitraje.

