Siguen igual

Hace algunas semanas el Lic. Arturo Brizio presumía que sus árbitros estaban recibiendo coaching, después que habían recibo un curso donde estuvieron convocados más de 60 árbitros y gente del VAR, que el curso había sido impartido por dos "Brillantes" instructores de Concacaf como son Héctor Vergara y Ronald Gutiérrez, muy conocidos; y sus tres instructores, Ángeles, Morales y Alvarado, que de los tres no se hace uno solo.

Esperaba que después de toda esta capacitación el accionar de los árbitros fuera de mejor calidad, pero fue todo lo contrario, después de dos jornadas nos damos cuenta que no valió la pena tanto gasto, están peor.

No me extraña que ninguno de los jóvenes que les dio partido en la primera jornada a nadie repitió, Edgar Rangel, Saúl Silva, Mario Vargas y Alejandro Funk, esta es la forma de jugar con la carrera de los árbitros, lo hacen cada torneo para demostrarnos que están trabajando, pero luego los desaparecen.

Yair Miranda lo reapareció en Querétaro, le quitaron el gafete de FIFA por malo, el torneo pasado sólo le dieron un partido. Yo les pregunto cómo para qué lo quieren, sólo arriesgan los partidos y al propio Yair.

LA JORNADA

Ahora iniciaré con el Cantante 'Guerrero', que sigue acomodándose todo. Con esa forma de arbitrar comodina e irresponsable nunca va ir a un Mundial. Vi la acción de Kranevitter al minuto 13, que es de expulsión sobre Montes y sólo amonestó; decidí ya no verlo cuando Tesillo al minuto 20 por poco y fractura a Medina. Me declaré incompetente para ver tanta basura.

Uno que me ha decepcionado es Fernando Hernández, qué pena ver un árbitro sin carácter, personalidad y VARdependiente; en dos juegos ya lleva cuatro al VAR y más de 20 minutos perdidos en revisión. Está de frente a la jugada y aun así el VAR le tiene que ayudar a resolver jugadas, tiene una inseguridad tremenda, su arbitraje pobre y escaso de calidad.

Óscar Macías, vi un árbitro llanero, pero no se puede esperar más cuando todo mundo le grita. Es una pita falta, no tiene idea de los que es conducción del juego y sólo saca los partidos, no hay futuro y no aporta nada al arbitraje.

Adonai Escobedo tiene pésima calificación de faltas por eso amonesta injustamente a Barbiere, Cáceres y Aboaye, le protestan y amonesta, se asusta y pierde el control del juego, aceleraron su carrera haciéndolo árbitro FIFA muy pronto y aún no demuestra nada.

Eduardo Galván, con 39 años qué va a aportar al arbitraje, tiene seis años arbitrando Liga MX y no veo progreso, hubo de todo, codazos, planchas y patadas. La de Torres sobre Macías es expulsión y sólo sanciona, pero seguramente le dijeron por la diadema que se le fue la expulsión y en la primera que pudo expulsó Torres por sujetar el balón con las manos. Ahora es más castigable esto que las patadas. Qué criterio tan pobre.

Diego Montaño tuvo un mal inicio, pasado de peso y lejos de la jugada por eso no sanciona un penalti sobre Quiroga en el minuto 18 y el que sanción al 57 lo invento, su asistente Karen Díaz estaba en otro partido.

Los que salieron bien librados fueron César Ramos, que mejoro su trabajo de la primera fecha y Jorge A. Pérez que lo hizo muy bien en el Atlas vs UNAM.