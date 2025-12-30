Cardi B defiende su relación con Stefon Diggs tras pasar Navidad separados

La dinámica entre las celebridades y sus comunidades digitales a veces alcanza puntos de tensión que obligan a los protagonistas a poner límites claros. En esta ocasión, la rapera estadounidense Cardi B decidió enfrentar directamente a un sector de su base de seguidores a quienes calificó como "malos", solicitándoles que detengan los comentarios negativos y las especulaciones sobre su vida sentimental.

La controversia surgió a raíz de los movimientos de la artista en redes sociales y su relación actual con la estrella de la NFL, Stefon Diggs, la cual ha estado bajo el escrutinio público durante las últimas semanas, especialmente tras las festividades decembrinas. Lo anterior porque, a pesar de que ya tienen un hijo en común, la pareja no pasó Navidad junta, como quedó en evidencia en redes sociales.

Mientras que en años anteriores las redes sociales de la cantante solían llenarse de postales familiares ostentosas, en esta ocasión la ausencia de contenido conjunto fue notoria. Por su parte, Diggs compartió en sus historias de Instagram que estaba dedicando tiempo a sus otros hijos, dejando entrever que las festividades se estaban llevando a cabo de manera separada. Esta falta de imágenes compartidas alimentó una narrativa de crisis que Cardi B decidió cortar de raíz.

Stefon Diggs en partido con los New England Patriots | AP

¿Qué dijo Cardi B sobre su relación con Stefon Diggs?

A sus 33 años, la intérprete de hip-hop publicó un video extenso en el que abordó el comportamiento de algunos usuarios. La situación escaló después de que diversas teorías en internet sugirieran problemas entre ella y el jugador de los New England Patriots, de 32 años.

Estos rumores cobraron fuerza cuando surgieron informes indicando que la pareja, que recientemente dio la bienvenida a su primer hijo en común, no pasó el día de Navidad bajo el mismo techo, una decisión que para muchos de sus seguidores fue interpretada como una señal de distanciamiento.

Visiblemente afectada por la intensidad de los comentarios, Belcalis Almanzar, nombre real de la artista, se dirigió a su audiencia con un mensaje directo y sin rodeos. En el video, la ganadora del Grammy expresó su sentir respecto al trato recibido en los días posteriores a la Navidad. “Tienen que calmarse. Llevan tres o cuatro días arrastrándome, has sido un poco demasiado malo", y enfatizó que la presión ejercida por sus propios fans estaba sobrepasando los límites de lo aceptable.

La cantante también hizo énfasis en que su compromiso con su familia y su nueva etapa como madre de cuatro hijos no es algo que pueda o quiera revertir ante las presiones externas. En un momento de honestidad durante la transmisión, cuestionó las expectativas de quienes la critican por sus decisiones personales. "No puedo volver atrás, ya tuve un bebé. ¿Quieren que lo devuelva? ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que deje a mi hombre?", cuestionó de forma retórica.

Diggs y Cardi B en un evento público | AP

Cardi B pide apoyo de cara a complicada agenda

Más allá de los problemas de pareja que el público cree detectar, la rapera explicó que se encuentra en un momento de alta presión laboral. Con el inicio del nuevo año a la vuelta de la esquina, su agenda se encuentra saturada de compromisos que requieren toda su energía y concentración. Según relató, el mes de enero marcará el comienzo de una etapa de ensayos intensos para su próxima gira, una labor que le exigirá entre 10 y 12 horas diarias de trabajo físico y mental.

En este contexto, la artista apeló a la empatía de sus seguidores, recordándoles que para ella ellos representan un pilar fundamental en su carrera. “Tengo tanto trabajo que hacer cuando comienza enero que me estresa, tengo que ensayar de 10 a 12 horas al día para la gira. Necesito que mi sistema de apoyo, mis fans, me quieran. Quiero lo mejor para ti. Deséame lo mismo", puntualizó en su video.

La familia de la rapera ha crecido significativamente en el último periodo. En noviembre de este año, anunció el nacimiento de su cuarto hijo, el primero de su relación con Diggs. Este nuevo integrante se suma a los tres hijos que tuvo durante su matrimonio anterior con el rapero Offset: sus hijas Kulture, de siete años, y Blossom, de uno, además de su hijo Wave, de cuatro.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.