Silva permitió mucha violencia en el Necaxa vs Gallos

Gracias a la complacencia del novato Saúl Silva, el partido entre Necaxa y Querétaro tuvo jugadas muy violentas.

En el min. 15, Valencia le dio una patada en el pecho a un adversario y sólo amonestó y debió ser expulsión. En el min. 20, Mendoza da una patada en el estómago a Salas y no hizo nada. En el min 29, Dos Santos da un codazo en la cabeza y no pasó nada, le protestaron todo el partido y los jugadores se percataron que no iba expulsar y abusaron.

El partido fue ríspido por la falta de personalidad y carácter del árbitro, había visto buenas cosas en Silva pero hoy fue uno más del montón.

