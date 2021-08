Sin puntería

Después de ver la J6 nos preguntamos qué harán los comisionados con los polémicos arbitrajes que arrojaron muchas protestas en cancha y muchas confusiones que los árbitros, con sus pésimas decisiones, han causado,

La intervención del VAR ha sido en exceso ante la falta de capacidad de los árbitros y esta herramienta es la protagonista de los partidos, ya que de cinco penaltis sancionados, en todos intervino el VAR; y de cuatro expulsiones, en tres.

A pesar de que las jugadas son muy fáciles de calificar, los árbitros no sancionan nada y esperan a que el VAR les resuelva todo. Pensé que se habían vuelto comodinos e irresponsables, pero lo cierto es que la calidad del arbitraje mexicano pasa por una crisis importante que, de no ponerse a trabajar e instruir mejor a los árbitros, será muy difícil levantar a los de negro.

LA JORNADA

Empezaremos con Eduardo Galván, que cada que arbitra nos demuestra que no nació para ello y lo hace porque tienen deudas con él o es muy amigo de un comisionado.

De tres jugadas importantes, dos son expulsiones: una donde sale lesionado Vigón, la expulsión de Sanvezzo; y un penalti que fue necesario ir al VAR, mostrando escasa capacidad. El control del partido fue pésimo, ya que se acumularon un sinnúmero de protestas; de muy bajo nivel la calificación de faltas, escasa personalidad y jerarquía.

Espero que ya se den cuenta que no pueden seguir arriesgando los partidos y al propio Galván; por favor, ya no lo designen, por el bien del futbol mexicano.

Quien está en caída libre es Fernando Hernández. Después de arbitrar la Final del torneo pasado no ha logrado dar buenos arbitrajes. En dos juegos señaló 74 faltas, tanto Fernando, como sus asistentes, recibieron un gran número de protestas.

En el minuto 27, ocho jugadores de Santos lo rodearon para protestarle y ningún jugador fue amonestado, tardándose dos minutos para reanudar; no se atrevió a expulsar a Mena (lógicamente era local), existe un penal de Cota que no sancionó, ya que se barre con ambas rodillas y golpea el estómago de su adversario. El penalti con el que empata León es inexistente, pues no existe mano sancionable, además de que no lo vio y su asistente que estaba a más de 30 metros se lo sancionó. Añadió ocho minutos, más uno por la lesión de Acevedo, y finalizó con 14 minutos añadidos. Increíble, le urgía que León empatara.

El joven Bryan González también tiene lo suyo. El penalti a favor de Pumas es muy notorio y a pesar de que estaba atrás de la jugada no lo sancionó, teniendo que recurrir al VAR; lo malo es que la acción es de tarjeta roja y mostró amarilla. Después de esta jugada se perdió, ya que había faltas de amonestación que no mostró. Tienen que trabajar mucho con él porque tiene serios problemas de ubicación, lectura de partido y control.

Diego Montaño, en Monterrey vs Chivas. Lo más rescatable fue la expulsión de Montes por insultos, pero qué cantidad de protestas en el juego, sigue con escasez de calidad en sus trabajos, no le da valor a sus tarjetas y muestra poca personalidad.

De Óscar Mejía e Isaac Rojas ya ni comentar, arbitran porque son de la banda de la Comisión de Árbitros, allegados que son designados porque no hay una Comisión seria que exija, porque, la verdad, son muy malos.

Ojalá y Santander, Óscar Macías, Óscar Mejía, Adonai Escobedo e Isaac Rojas vean por lo menos unas cinco veces el trabajo de Daniel Quintero en Necaxa vs Juárez y así aprendan cómo ubicarse en el terreno de juego, cómo dar fluidez y cómo se debe desgastar un árbitro en cancha. Gran sorpresa con este joven que ojalá lo programen en la 7, porque se lo ganó, felicidades.

Me imagino la dificultad que existe en la Comisión ante el gran número de arbitrajes de baja calidad, ni los jóvenes ni los consagrados dan resultado, el área técnica no está trabajando adecuadamente y hay que capacitar mejor a los árbitros, pero sobre todo exigirles, porque están en una zona de confort padrísima, si les va mal, no tienen de que preocuparse porque en la siguiente jornada van de cuarto árbitro o de VAR; los premian en lugar de recibir sanción, así cómo quieren mejorar.

