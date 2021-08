Sin vacaciones, a trabajar

Cómo estará la desesperación de la Comisión de Árbitros, que sacaron del baúl de los recuerdos a Yair Miranda y Alejandro Funk.

Ante el bajo nivel de varios FIFA y los novatos, tuvieron que recurrir a gente que tienen olvidada para sacar la jornada; Yair Miranda ya está como FIFA en el VAR, por eso asistió a los Juegos Olímpicos, y Alejandro desde la Fecha 1 no arbitraba.

Por cierto, queda claro que no hay planeación en las designaciones, ya que el señor Funk dirigió en la primera fecha al Pachuca y en la siete lo repiten con los de hidalgo, hay ocho partidos más que no se dieron cuenta de este pequeño detalle para no repetirlo, qué pena que no hay una estructura sólida en capacitación, designaciones y planeación en nuestro arbitraje.

LA JORNADA

Empezaremos con los buenos trabajos que son escasos: Marco A. Ortiz en el León ante América, tuvo gran desgaste físico y fue certero en las dos decisiones importantes. El penalti y la expulsión de Richard Sánchez, el control de buen nivel, así como el orden, ojalá y sea el despegue de Marco, ya que tiene todo para ser el mejor árbitro de México, pero tiene muchos altibajos.

Fernando Guerrero, también en Xolos ante Monterrey, anduvo bien, lástima que su asistente Andrés Hernández sólo vaya a cobrar, porque en el gol que anula por empujón de Manotas el asistente la tenía de frente y no lo auxilio, resaltar la amonestación a Funes Mori y la conducción del juego.

EL TERROR

Jorge Isaac Rojas no sé qué favores le deben, porque cada que arbitra sale con serios problemas, yo pensé que en Gasso, Samjuampa, Caspeta y Adonai Escobedo había visto a los peores árbitros en México, pero Isaac se las ganó.

Para sacar el partido, el VAR le tiene que decir qué hacer, no hay capacidad y VALOR para sancionar algo importante, suerte que ganó Chivas porque no sancionó un claro penalti sobre Zaldívar, se exhibió al dejarse gritar por lo jugadores, no hay autoridad ni personalidad, increíble que lo sigan designando.

César Ramos anda en caída libre, lo designan, porque es el mundialista, pero qué bajo nivel presenta, soberbio y menospreciando la Liga, por eso lo sacan de los Clásicos y de las Finales, la expulsión de García, inexistente con doble amarilla, en la expulsión de Mozo quiebra la regla de juego al no detener el partido inmediatamente y aplicar una ventaja que no procedía.

Alejandro Funk lo designan cada Semana Santa, así como quieren que mejore o aprenda, lo que menos sabe es pitar y me parece que ya es muy tarde para enseñarle.

El primer tiempo fue una cadena de protestas por la falta de personalidad, no hay control del partido y no aplica correctamente la regla en la jugada de Cabral ya que ameritaba la tarjeta roja y solo amonestó, serios problemas en técnica arbitral y ubicación.

Yair Miranda, otro que nada tiene que hacer en Liga MX como central, muchas consultas silenciosas, un penal que no sanciona, muchas protestas y pésima técnica arbitral, entiendo que no hay árbitros, pero si le quitaron el gafete de FIFA por malo, no lo designan por malo, ya déjenlo en el VAR parece que ahí está haciendo buenos trabajos.

Viene un receso importante y es momento de hacer un análisis, porque el arbitraje tiene ese bajo nivel que lo coloca en una crisis importante.

Jorge A. Pérez, Fernando Hernández, Adonai Escobedo, Diego Montaño, Óscar Macías y César Ramos, todos ellos con gafete de FIFA, pasan por un momento crítico en su nivel arbitral.

Si hacen malos trabajos, los premian, si no salen de VAR van de cuarto árbitro, así cómo quieren que mejoren, el ingreso es permanente y sus bonos también, por eso no les interesa mejorar, están en una zona de confort donde nadie les exige, no hay sanciones y tienen designación cada semana, ojalá y se pongan a trabajar, son dos semanas para enderezar el rumbo, ojalá y lo hagan por el bien del futbol mexicano y de la Liga MX, que no se merece este arbitraje.

