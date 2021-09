Solo un 'pecado' en el Panamá vs México

Si bien ambos equipos se dedicaron a jugar facilitando el trabajo al guatemalteco Escobar, hay un claro penal por mano de Jesús Gallardo en el minuto 71 que no sancionó, irresponsable Gallardo, que lleva en lo alto ambas manos e impide la trayectoria del balón con la mano derecha. Reanudaron con un tiro libre indirecto por un fuera de juego que no existe, así es que hay doble error arbitral.

No hubo tarjetas, dio fluidez, y no se metió en problemas, pero el penal que no sanciona es muy claro. Error en el arbitraje.

