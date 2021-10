Terror en la Jornada 12

Con gran tristeza veo cómo el árbitro ya no tiene autoridad, el tema de ser facilitadores y conciliadores ha terminado con su imagen, hoy el silbante se deja insultar, le mientan la madre, les gritan, los encaran ¡y no hace nada!, agregar la gran cantidad de conatos de bronca por la falta de carácter de los silbantes.

La Jornada 12 es la muestra del hundimiento del arbitraje, ni novatos, árbitros sin gafete y los que lo tienen están respondiendo, cada semana llega una gran cantidad de protestas a la Comisión de Árbitros derivado del bajo nivel que muestran.

La semana pasada exhibieron a César Ramos, situación que nunca había pasado y se me hizo una mala jugada de la Comisión, ahora ante la peor fecha, a ver a quién echan por delante para salvar su trabajo.

No cabe duda que cuando su chamba (Comisionados) está en riesgo, no les importa pisotear y exhibir a sus agremiados, mis queridos árbitros, esto es para que se den cuenta que sus jefes ya se olvidaron que algún día fueron árbitros, si esto le hicieron al árbitro mundialista, qué les espera a los demás.

LA JORNADA

Lo único rescatable de la jornada fue Marco A. Ortiz, quien no tuvo problemas en el Tigres ante Necaxa, buena conducción y control del partido, ojalá y sigan con ese nivel.

A los novatos: Daniel Quintero y Víctor Casares los mandaron a la guerra sin fusil y con enemigos en el VAR, hasta con ellos tuvieron que batallar, el primero en Puebla ante Pachuca se dejó llevar por el VAR que le destrozó el partido, anularon un gol legítimo a La Franja, donde hay falta sobre De Buen ya que lo pisan.

Después de esta acción, se perdió y ya no supo qué hacer, no se repuso y al final realizó un lamentable trabajo con 10 tarjetas; Casares, creo que es el más limitado de los que recibieron oportunidad, estando a un metro de la jugada de Fernández no se atrevió a expulsarlo, lógico es local y al 8', pero no contaba que el VAR lo llamaría para revisar y no le quedó otra que expulsarlo.

Tampoco se atrevió a expulsar a Tesillo, quien tenía que recibir la segunda amarilla, otro local, pero qué diferente a la expulsión de Berterame, ahí sí le muestra la roja directa, es visitante.

Al 44', el primer tiempo un desastre, el segundo mejoró, pero está lejos de tener el nivel para Liga MX, le hace falta mucho de la Liga de Expansión.

Yair Miranda, sigo insistiendo que es una pérdida de tiempo darle partido, se la pasó hablando con los jugadores en los tiros de esquina, y al 17' sujetan a Valdez y no sanciona penalti, pero en cuanto pudo compensó sancionando uno sobre el mismo Valdez que no era al 42'; 35 faltas y nueve tarjetas que no sirvieron de mucho.

En el Clásico Chivas ante Atlas, para mí, el mejor silbante del torneo, Fernando Guerrero nos falló, imposible que no vea la patada de Mier o que muestre amarilla, la vio pero como era local no quería comprometerse hasta que lo llamó el VAR.

En la expulsión de Calderón por doble amarilla, que su asistente no vio la patada de Molina y el empujón a un adversario, el penalti a favor de Atlas inexistente, el jugador de Chivas juega perfectamente el balón y luego se resbala teniendo contacto con Quiñones, no fue una buena noche para el cantante.

En América ante Pumas estuvo Jorge A. Pérez, se enoja sin motivo, vaya gritos al 2' y 45' que les mete a los jugadores, el partido lo tenia controlado y no hay necesidad de enojarse, se equivoco al no expulsar a Layún.

En Toluca ante Querétaro, después de ver cómo Sambueza le hizo corte de Manga en el 41' y cómo encaró y le gritó a Óscar Mejía en su cara y no hizo nada, decidí no ver más el partido, qué indignante situación, no tiene vergüenza, a ver si lo sancionan como a Diego Montaño cuando Guzmán, de Pachuca, le hizo corte de manga y no lo expulsó.

De Santander y Fernando Hernández que no se atrevió a expulsar a Funes Mori, ya ni opinar, insistente en hacerlos árbitros y eso será imposible, si creen que darles partido cada semana mejoraran, están equivocados, ambos necesitan trabajo especial como si fueran amateur.

