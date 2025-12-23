CDMX anuncia horarios del transporte público para el 24 y 25 de diciembre

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los horarios especiales de operación del transporte público para los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre de 2025, con motivo de las celebraciones navideñas. La medida busca informar a los usuarios sobre los ajustes en los distintos sistemas de movilidad y facilitar la planeación de traslados durante estas fechas.

De acuerdo con la información oficial, los cambios aplicarán en servicios clave como Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici, así como en biciestacionamientos y Ecoparq, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

El Metro es uno de los transportes más utilizados por todos los capitalinos/Pixabay

Horarios del Metro y Metrobús

El Sistema de Transporte Colectivo Metro operará el miércoles 24 de diciembre de 05:00 a 23:00 horas, mientras que el jueves 25 iniciará servicio a las 07:00 horas y concluirá a las 00:00 horas. En el caso del Metrobús, el 24 de diciembre brindará servicio de 04:30 a 21:00 horas, y el 25 de diciembre de 05:00 a 00:00 horas.

RTP, Trolebús y Cablebús

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) funcionará el 24 de diciembre de 05:00 a 00:00 horas, y el 25 de diciembre de 07:00 a 00:00 horas. El Trolebús operará el 24 de diciembre de 05:00 a 22:00 horas, y el 25 de diciembre de 06:00 a 23:30 horas. Por su parte, el Cablebús brindará servicio el miércoles 24 de 05:00 a 22:00 horas, y el jueves 25 de 07:00 a 23:00 horas.

Los camiones de RTP también modificarán sus horarios de servicio/Pixabay

Tren Ligero, Ecobici y biciestacionamientos

El Tren Ligero mantendrá operaciones el 24 de diciembre de 05:00 a 22:30 horas, mientras que el 25 de diciembre circulará de 07:00 a 23:30 horas. El sistema Ecobici funcionará ambos días de 05:00 a 00:30 horas, aunque los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) permanecerán cerrados. En cuanto a los biciestacionamientos, operarán el 24 y 25 de diciembre de 07:00 a 00:00 horas.

Ecoparq y módulos de la Semovi

El programa Ecoparq tendrá operación habitual el miércoles 24 de diciembre, mientras que el jueves 25 no operará y no será necesario realizar el pago del servicio. En tanto, los módulos de control vehicular y licencias de la Secretaría de Movilidad (Semovi) atenderán el 24 de diciembre de 08:00 a 14:00 horas, y permanecerán cerrados el 25 de diciembre.

Se recomienda tomar precauciones o buscar alternativas de transporte para la noche del 24 y 25 de diciembre/Pixabay

Acceso con bicicleta y recomendaciones

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el 25 de diciembre se permitirá el ingreso de bicicletas al Metro y al Tren Ligero durante todo el día. En el caso del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicleta estará sujeto a la disponibilidad de espacio en las unidades.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía consultar los horarios con anticipación, planear sus traslados y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con la movilidad en la CDMX durante las fiestas decembrinas.