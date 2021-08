Tómbola, razonamiento visceral

Ya transcurrieron cinco jornadas de la Liga MX, viendo las designaciones y desempeños arbitrales, podemos especular que la Comisión, al designar, no lleva a cabo el análisis de los partidos y, por ende, dadas las características de los juegos mandar a los silbantes acorde al grado de dificultad de cada partido.

A la distancia, pareciera que los sortean o los usan de acuerdo a la simpatía o relaciones públicas que llevan con ellos, pues sólo así se entiende que al equipo Mazatlán en cuatro fechas les han arbitrado novatos, en la J2, Ulises Rangel; J3, Vargas Mata; J4, González Vélez; J5, Silva Pineda, que por cierto fue desastroso en Toluca.

Y ahora en la J6 ponen al que fracasó en su candidatura a FIFA, Eduardo Galván. "Que el equipo porteño les paga menos y por eso lo usan como conejillo de Indias y experimentar".

INSTRUCCIONES

Puras fallas, primero que le bajaran a las faltas (40 faltas en Tijuana vs Puebla) después que bajaran las tarjetas y ahora que manejen las protestas con personalidad, todo ha sido un desastre porque nada está dando resultado.

Si no mal recuerdo, las desaprobaciones y protestas a los árbitros se sancionan con tarjeta amarilla, y si quieren que se manejen con personalidad me gustaría saber quién de sus árbitros la tiene, Guerrero y Ramos son los únicos con jerarquía, los demás no tienen la menor idea de cómo hacerlo.

Por eso en la doble jornada vimos de todo, cortes de manga a los asistentes, protestas airadas e insultos, o no me digan que no vieron cuando Vega, de Chivas, le gritó en su cara al asistente Michel Morales "Hijo de Puta" y se la tragó toda, porque ni el árbitro Adonai Escobedo ni el asistente hicieron algo.

Seguramente saldrán con la mamarrachada que lo manejarán con personalidad, no cabe duda que poderoso caballero don dinero, han vendido hasta su dignidad. Señor Osses, ¿cree que la Liga MX merece estos arbitrajes?, o Arturo Brizio, ¿cuándo mejorarán tus árbitros?, porque la jornada fue muy mal arbitrada.

LA JORNADA

Jorge Pérez: la jornada pasada realizó un buen trabajo, pero en el Cruz Azul vs Monterrey fue de lo peor que le he visto. Min. 5, rodillazo de Gudiño a Funes Mori, penal y expulsión; min. 12, les chifla a los jugadores en lugar de utilizar el silbato; min. 33, no expulsa a Baca; min. 39, Rivero lo pecha, en todas estas acciones no hizo nada, un arbitraje localista, lo único bueno, la expulsión de Rivero y eso porque el VAR se lo comunicó, se sintió la estrella del arbitraje y está lejos de serlo.

Juárez vs América: ¡ufffff!, Santander fue el árbitro, qué arbitraje tan desesperante, no hay momento en el que dé tranquilidad o seguridad a los jugadores, hubo de todo, jalones que no sancionó con tarjeta amarilla, el Tuca y Aquino se lo acabaron a gritos y regaños, anula un gol legítimo a Juárez y no sanciona un claro penal sobre Córdova, lo siguen designando por organizar un gran evento en Guanajuato después de la pretemporada, así se ganan las designaciones.

Lo más rescatable fue Fernando Guerrero, que realizó un trabajo bastante aceptable en Santos-Atlas, extrañamente no lo designaron en la Jornada 6, como si tuvieran muchos árbitros, pero sí designan a los cuates Isaac Rojas, Óscar Mejía y Eduardo Galván, también designan a César Ramos, que no le fue muy bien como VAR, no sé qué se necesita para que los mejores árbitros repitan cada jornada, inaceptable.

Diego Montaño, en Tigres vs Querétaro, un partido muy fácil, pero Montaño siempre quiere figurar y lo hizo en el min. 88, cuando Olivera comete una falta sobre Dueñas y no la sanciona estando de frente a la jugada, la dejó correr y como consecuencia vino una agresión del queretano que vio, pero no quiso expulsar, el VAR lo llamó y ahora sí expulsó.

Qué facilidad de Montaño de arbitrar en su contra, lo confirmó, por este tipo de acciones nunca podrá figurar y mucho menos llegar a las Finales, no hay forma.

Ojalá y en verdad esto mejore porque designando a los amigos, a los que organizan comidotas y con los que tienen compromisos esto nunca saldrá de la crisis en que se encuentra, no hemos visto la mano del chileno Osses, ya es momento de ponerse a trabajar.

