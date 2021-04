Una de las peores jornadas

Si habíamos hablado de la Jornada 7 y 12 como las peores del torneo, la 16 no se quedó atrás... El tema de aminorar faltas en los partidos ha causado un caos arbitral, los silbante están totalmente confundidos con este tema y por evitar faltas, amonestaciones y expulsiones, están permitiendo violencia, indisciplinas y muchas protestas.

En mi opinión, no fue un buen momento para aplicar este sistema, no es un trabajo sólo de los árbitros, hay que involucrar a todos los equipos, pero se apresuraron y el resultado no fue nada satisfactorio.

Falta una fecha para finalizar la Fase Regular y llevamos tres desastrosas, ojalá y los instructores recapaciten y reconozcan que su sistema no funcionó, háganlo por el bien del arbitraje y del futbol mexicano, quien sería el que tuvo esta brillante idea.

LA JORNADA

Fue una pena ver el arbitraje de Marco Antonio Ortiz, quien se perdió en el Clásico del Norte. El tema de no sancionar faltas claras y el penalti sobre Nico López es inexistente en el minuto 60.

Lo llevaron a tener 30 minutos de total desastre, Rogelio Funes Mori, estando amonestado, se tiró dentro del área de la pena máxima, simulando una falta, merecía la segunda amarilla y no quiso hacerlo.

Quiñones le dio una patada en el estómago a César Montes y no lo expulsó, Avilés Hurtado, al 95', da una patada de expulsión y sólo amonestó, pero lo más vergonzoso fue en el minuto. 89, cuando Sebastián Vegas empuja a Marco Antonio Ortiz y no hace nada.

Pensé que ya había visto todo, pero esto es inaceptable y vergonzoso, la bronca al final en gran parte provocada por el silbante, por lo que dejó de hacer, mal el cuerpo arbitral en involucrarse a separar.

Por poco, Rafa Carioca golpea a la asistente Karen Díaz en forma accidental. Expulsó sólo a Carioca, pero hubo puñetazos, patadas y empujones, uno de ellos del técnico del Monterrey en la cara de Carioca.

Luis Enrique Santander en su estado normal, si hay tres penaltis en el partido y no ves ninguno estás grave, en los dos primeros el VAR lo tuvo que auxiliar, el que fue a favor de Atlético de San Luis, inventó que era falta a favor de Cruz Azul y sólo Santander no vio un claro penalti.

En la falta sobre Brayan Angulo ya el VAR no quiso apoyarlo, seguramente les dio pena exhibir la incapacidad del silbante central.

En el Mazatlán contra León, aunque se enoje el buen Cesarín Ramos, tenemos que decir que sigue en caída libre. Ahora entendemos la ausencia en los Juegos Olímpicos de árbitros de la Liga MX. Lo de Luis Montes es inaceptable, pésima aplicación de la regla de juego y calificación de faltas.

Óscar Mejía, por favor ya no le den partido, si tienen el compromiso de designarlo porque le habían prometido el gafete de FIFA y no lograron dárselo, no arriesguen los partidos, cada vez estoy más convencido que no nació para el arbitraje.

Había sancionado un penalti a favor de Puebla en forma correcta y el VAR lo hizo cambiar, la conducción de muy bajo nivel, por eso no expulsa a Facundo Waller, ya estando amonestado.

Oscar Macías, sin palabras, ¡uuuffff!. En el Toluca contra América. Fernando Hernández en el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara, yo creo que la planeación de las designaciones no es la correcta porque se quedan sin árbitros para este tipo de partidos.

Fernando aún no tiene la experiencia, jerarquía y personalidad para los Clásicos, es el que está más confundido con el tema de la fluidez al juego, no expulso Aldo Rocha y el primer tiempo fue una cacería de patadas, afortunadamente en el segundo tiempo los jugadores le bajaron a la brusquedad de las acciones de lo contrario hubiera terminado muy mal.

Por último, comentar que Yair Miranda es lo único rescatable de la jornada, un partido complicado, pero bien dirigido, sin problemas aplicando bien sus tarjetas y sancionando oportunamente en el Xolos ante Necaxa.

