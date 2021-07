VAR, VAR, VAR...

Lamentable lo que estamos viendo en la presente Copa América, ya pasó en el partido entre Brasil y Colombia, ahora en el Brasil contra Perú, no cabe duda que pesan las localías y algunas selecciones.

En el último partido dejaron de sancionar un claro penalti a favor de Perú, yo no veo nada de polémica en la acción, lo que sí veo es una clara INCAPACIDAD de los árbitros y del VAR al no sancionar jugadas muy claras, agresiones sin sancionar correctamente, penaltis inexistentes y los que son no sancionan, mucho trabajo le espera a la Conmebol para mejorar a sus árbitros, o bien que cada federación se preocupe por la capacitación de sus colegiados.

SIMILAR

La Conmebol protegió en sus análisis (videos) a los árbitros Pitana y Quezada, ahí mismo informa que sus árbitros habían actuado correctamente, pero ¡oh sorpresa!, YA NO FUERON DESIGNADOS, algo similar pasa en México, donde Arturo Brizio cada semana defiende lo indefendible, analiza las acciones y protege a sus árbitros, pero también sale con la sorpresa de no designarlos en la siguiente jornada, ¡qué coincidencia!

AUSENCIAS

Ahora que estamos en torneos importantes en todo el mundo, cómo recuerdo cuando el arbitraje mexicano tenía presencia en diferentes confederaciones, íbamos a Eliminatorias mundialistas a dirigir en Asia, Oceanía, Conmebol, Libertadores y algunas participaciones en Copa América, pero ahora nada.

Es momento de pensar por qué este bajón del arbitraje mexicano, algo pasó en las últimas dos décadas que ya no fueron tomados en cuenta, hubo presidentes de la Comisión de Árbitros en FIFA y dirigían el arbitraje en Concacaf, ahora lamentablemente ninguno aparece en esos sitios, alargando la crisis por la que está pasando el arbitraje nacional, urge solucionar y mejorar el nivel del arbitraje mexicano, se quedó sin estrellas y las categorías de ascenso están en total abandono.

LA EURO

También aquí los arbitrajes están con gran polémica, la calificación de faltas ha sido exageradamente pobre, hay que recordar en el Suecia vs Ucrania la patada donde Marcus Danielson lesiona de gravedad a Artem Besyedin, el árbitro sólo amonestó, era tan clara la patada y violenta que el jugador salió lesionado.

O también en el partido Portugal vs Francia, donde el portero Hugo Lloris, de Francia, da un puñetazo a Danilo Pereira en la cara, sancionó penalti, pero no expulsó, y así podría seguirle, pero es clara la instrucción de no expulsar, no quieren que los equipos terminen con menos de 11 y eso predispone a los árbitros, la UEFA deberá de mejorar la calidad en sus arbitrajes, ya que lo único que están demostrando es la baja calidad del VAR y sus árbitros.

COPA ORO

Viene otro torneo importante, pero mi pregunta es: ¿podrán mejorar el arbitraje cuando sabemos que van árbitros que en su país no hay futbol profesional, donde no utilizan el VAR y la Confederación decidió implementarlo?, ¿será suficiente que en un par de cursos los árbitros podrán manejar correctamente esta herramienta?

En fin, hay que esperar el inicio para saber si funciona o seguiremos viendo arbitrajes de baja calidad como en la Eurocopa y la Copa América.