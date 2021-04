Y ahora, ¿quién podrá defenderlos?

Con los arbitrajes de esta última jornada, el presidente Arturo Brizio tendrá que tener mucha imaginación para defender a sus silbantes en su análisis semanal.

Muchos errores en la calificación de faltas, tiros de penalti y expulsiones.

Se nota que aún el nuevo instructor de la Comisión de Árbitros, el chileno Osses, no ha metido las manos, porque no se ve alguna mejoría. Ojalá y acelere su análisis de todos los árbitros porque estamos muy cerca de la Liguilla y las cosas están empeorando.

LA JORNADA

El cierre fue espantoso. Diego Montaño,con uno de sus peores arbitrajes. Pensé que sería de los protagonistas del silbantes mexicano, pero será uno más del montón. En el León vs Toluca tuvo varios errores arbitrales. En el minuto 10, Ángel Mena tenía que ser expulsado al darle con los tachones en la rodilla a Antonio Ríos; primero señaló falta a favor de León y luego la cambió, pero no realizó la expulsión. Santiago Colombatto le dio con el codo en la cara a Alexis Canelo y sólo amonestó, debiendo ser expulsión.

El partido se volvió ríspido por no tomar las decisiones adecuadas. Al minuto inventó un penalti, según él, por falta de Miguel Barbieri; si va a señalar este tipo de contactos como penaltis, seguramente sancionará 15 en cada partido, inexistente.

Isaac Rojas. Entiendo que le deben favores al 'Sapo' Isaac Rojas, pero por favor, ya no pueden darle partidos, es un riesgo y atentan contra el arbitraje y el futbol mexicano. En el minuto 8 tenía que expulsar a Emmanuel García por darle con los tachones en el muslo a Erik Lira. La expulsión que realizó de Miguel Herrera es la muestra de su escaso criterio y de su pésima calificación de faltas. El penalti señalado sobre Juan Pablo Vigón es inexistente.

Otro que está por amistad y no por capacidad es Eduardo Galván. Increíble que haya amonestado a Nicolás Vikonis por dar un puñetazo en la cara a un adversario, qué pobreza de criterio, y lo confirmó cuando amonesta a Omar Fernández en lugar de expulsarlo.

Tomás Boy y Fernando Aristeguieta lo regañaron, le gritaron, manotearon y no se atrevió a expulsarlos. ¿Alguien algún día le enseñó el significado de las palabras, conducción, control, lectura de partido y “Arbitrar”?

El que regresó, pero anda en la calle es Jorge Antonio Pérez. Entiendo que anda fuera de ritmo, pero lo que hizo al sancionar penalti a favor de Atlas es inaceptable, estando a menos de dos metros de la jugada califica e indica con ambos brazos que no hay penalti, decisión bien tomada, pero el flamante VAR interviene y después de varias jugadas detiene el juego y sanciona un penalti inexistente. Regresó a su etapa de inventar jugadas y dejarse llevar por el VAR, que intervino en forma indebida, en general pésimo arbitraje.

Rescatables los arbitrajes de César Ramos, que cuando se olvida de su soberbia y menosprecio a los partidos hace muy buenos trabajos. Fernando Guerrero también realizo un trabajo muy aseado, se cansó de aplicar la ventaja dándole mucha fluidez al juego. Muy bien.

Mario Vargas en el Querétaro vs Tigres, si bien no tuvo problemas me hubiera gustado ver mayor desgaste físico, hambre de sobresalir, pero no fue así. Caminó lento durante el partido. Ojalá y le den otra oportunidad para aprovecharla, le faltó mostrar muchas ganas.

Por ultimo, hablar de la charla que sostuvieron Mauricio Morales y Julio Escobar, instructores de la Comisión de Árbitros con los jueces de Expansión. Me llegó el audio de la charla donde trataron el penalti del partido Atlante vs Morelia.

Ahora entiendo por qué el arbitraje anda tal mal, una charla de cantina y nada más, cero contenido, mucho menos soluciones a los problemas, pero eso si dándose un paquete de figuras del arbitraje. Ambos no figuraron y como instructores dan pena.

