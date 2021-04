Yair Miiranda sólo tapa la posibilidad de alguien con más futuro

Le quitaron el Gafete de FIFA por su bajo nivel, arbitra muy poco, hace mejor trabajo de VAR, mi pregunta es ¿por qué darle partido en Liga MX a Yair Miranda?, sólo tapa la posibilidad de que un joven con más futuro pueda arbitrar.

El partido entre Xolos y Necaxa sale porque no fue de alto riesgo, un partido fácil de arbitrar. Miranda está muy confundido con el tema de la fluidez al juego, no sabe cómo dar fluidez y aplicar la ventaja, nada de brillantez, por favor ya no le den partidos, además en liguilla solo saldrá de VAR.

