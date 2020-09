Yair Miranda es tiempo perdido

Cada que arbitra, Yair Miranda nos deja claro el porqué perdió el gafete de FIFA.

En el Necaxa contra Chivas no es posible que la jugada de Delgado no vea a primera vista que es roja, es muy obvia la expulsión y lo tiene que ayudar el VAR, en el cual se tardo 4 minutos.

La de Calderon al min. 58 también es tarjeta roja y, ante su pésima calificación de faltas, sólo amonesta, lo raro es que aquí no intervino el VAR, increíble que se escuche cómo le gritan y no hace nada, no tiene carácter ni personalidad.