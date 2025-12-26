Fallece Jorge Lozano Soriano, el creador de ‘Mujer, casos de la vida real’ ¿Qué le pasó?

El mundo del espectáculo y la televisión mexicana se vistió de luto esta Navidad con la muerte de Jorge Lozano Soriano, productor, escritor y mente detrás de Mujer, casos de la vida real, quien falleció la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en la CDMX, a los 89 años.

Naturalizado mexicano, el nacido en Argentina fue una figura crucial en la televisión de las décadas de los 90 y los primeros años del 2000. Su nombre quedó inscrito para siempre en la memoria colectiva gracias a un formato que sacudió a la audiencia con historias "inspiradas en hechos reales", presentadas por Silvia Pinal.

Jorge Lozano hizo historia junto a Silvia Pinal / FB: @jorgelozanosoriano

De los dramas familiares a las causas sociales

Lozano Soriano fue una mente inquieta que convirtió los problemas sociales en televisión de alto impacto. Bajo su batuta, Mujer, casos de la vida real se convirtió en uno de los programas más longevos de Televisa y en un espejo incómodo de la realidad mexicana.

Además, participó en la producción de telenovelas icónicas como Mi pequeña soledad (1990), Lazos de amor (1995), Bajo un mismo rostro (1995) y Mi destino eres tú (2000), consolidando una carrera versátil que combinó el melodrama clásico con una fuerte carga crítica hacia el contexto social.

Su visión dentro de la televisión mexicana marcó generaciones / FB: @jorgelozanosoriano

Su estilo, aunque polémico para algunos sectores, marcó a una generación entera que encontró en esos programas no solo entretenimiento, sino una ventana a temas como violencia doméstica, adicciones, discriminación y más.

¿De qué murió Jorge Lozano?

Aunque no se detallaron públicamente las causas de su fallecimiento, se sabe que enfrentaba complicaciones de salud propias de su edad. La noticia fue confirmada por sus familiares y colaboradores, y no tardó en desatar una ola de reacciones en redes sociales.

El productor también fue creador de telenovelas importantes / FB: @jorgelozanosoriano

Desde figuras del medio artístico hasta televidentes que crecieron con su programa, las muestras de reconocimiento y agradecimiento no se hicieron esperar.

Con su partida, se va un productor que logró lo impensable: hacer televisión comercial con conciencia social.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte / FB: @jorgelozanosoriano