Estrenos de enero 2026: lo que llega a Netflix, HBO, Prime, Apple TV y Disney+

Las plataformas arrancan con todo este año nuevo para seguir ganando audiencias

Todos los días habrá algo nuevo que disfrutar en el streaming.
Jorge Reyes Padrón
26 de Diciembre de 2025

Enero llegó con todo y las plataformas de streaming lo saben. Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV y Disney+ se están peleando por tu atención con regresos esperados, nuevas temporadas y hasta producciones originales que prometen dominar la conversación en este arranque del 2026.

Desde la cuarta temporada de Bridgerton hasta el regreso de Las gotas de Dios, pasando por estrenos como Alien: Romulus, Der Tiger y el esperado spin-off de Game of Thrones, aquí te dejamos el listado completo para que no se te pase nada.

Las series y películas más esperadas aterrizan en enero / FREEPIK
NETFLIX – Estrenos enero 2026

Fechas clave:

  • 9 de enero: Machos Alfa (Temporada 4)
  • 16 de enero: El botín
  • 21 de enero: Secuestros: Elizabeth Smart
  • 22 de enero: La princesa Kaguya del cosmos
  • 24 de enero: Skyscraper Live
  • 29 de enero: Bridgerton (Temporada 4)

Otras series:

  • En fuga – 1 de enero
  • Mi novio coreano – 1 de enero
  • La tierra del pecado – 2 de enero
  • Él y ella – 8 de enero
  • Taskaree – 14 de enero
  • Las siete esferas – 15 de enero
  • ¿Cómo se traduce este amor? – 16 de enero
  • Increíble – 20 de enero
  • Cielo para dos – 20 de enero
  • Star Search – 21 de enero
  • Bailando sobre hielo – 22 de enero

🎤 Especiales y stand-up:

  • Marcello Hernández: American Boy – 7 de enero
  • Mike Epps: Delusional – 27 de enero
Bridgerton en su temporada 4 es de los más esperado en Netflix / Especial
HBO MAX – Estrenos enero 2026

  • 8 de enero: How to Have Sex (Película)
  • 9 de enero: The Pitt (Temporada 2)
  • 12 de enero: Industry (Temporada 4) y Primal (Temporada 3)
  • 16 de enero: Alien: Romulus (Película)
  • 19 de enero: El caballero de los Siete Reinos (Spin-off de Game of Thrones)
  • 23 de enero: Mel Brooks: The 99 Year Old Man! (Docuserie)
  • 24 de enero: Real Time with Bill Maher (Temporada nueva) y Canina (Película)
  • 27 de enero: 33 Photos From The Ghetto (Documental)
The Pitt nos pondrá de nuevo al borde de los nervios / Especial
AMAZON PRIME VIDEO – Estrenos enero 2026

📺 Series

  • Spring Fever – 5 de enero
  • El incidente Darwin – 6 de enero
  • El infiltrado (T2) – 11 de enero
  • UCO: las horas clave – 15 de enero
  • Una Historia De Crímenes (T4) – 26 de enero
  • Vaka – 30 de enero

🎞 Películas

  • Der Tiger – 2 de enero
  • Almas marcadas – 10 de enero
  • Vieja loca – 14 de enero
  • Tierras perdidas – 16 de enero
  • Preparación para la próxima vida – 19 de enero
  • Gaua – 22 de enero
El incidente Darwin será interesante ver esta adaptación de comic a la serie / Especial
APPLE TV+ – Estrenos enero 2026

  • Teherán (Temporada 3) – 9 de enero
  • Hijack (Temporada 2) – 14 de enero
  • Las gotas de Dios (Temporada 2) – 21 de enero
  • Terapia sin filtro (Temporada 3) – 28 de enero
  • Yo Gabba GabbaLand (Temporada 2) – 30 de enero
Terapia Sin Filtro, una de las cartas fuertes de Apple TV / Especial
DISNEY+ – Estrenos enero 2026

  • Tell Me Lies – 13 de enero
  • De Polo a Polo (Documental) – 14 de enero
  • The Beauty – 22 de enero
  • Wonder Man – 28 de enero

