Estrenos de enero 2026: lo que llega a Netflix, HBO, Prime, Apple TV y Disney+

Enero llegó con todo y las plataformas de streaming lo saben. Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV y Disney+ se están peleando por tu atención con regresos esperados, nuevas temporadas y hasta producciones originales que prometen dominar la conversación en este arranque del 2026.

Desde la cuarta temporada de Bridgerton hasta el regreso de Las gotas de Dios, pasando por estrenos como Alien: Romulus, Der Tiger y el esperado spin-off de Game of Thrones, aquí te dejamos el listado completo para que no se te pase nada.

Las series y películas más esperadas aterrizan en enero / FREEPIK

NETFLIX – Estrenos enero 2026

Fechas clave:

9 de enero : Machos Alfa (Temporada 4)

16 de enero : El botín

21 de enero : Secuestros: Elizabeth Smart

22 de enero : La princesa Kaguya del cosmos

24 de enero : Skyscraper Live

29 de enero: Bridgerton (Temporada 4)

Otras series:

En fuga – 1 de enero

Mi novio coreano – 1 de enero

La tierra del pecado – 2 de enero

Él y ella – 8 de enero

Taskaree – 14 de enero

Las siete esferas – 15 de enero

¿Cómo se traduce este amor? – 16 de enero

Increíble – 20 de enero

Cielo para dos – 20 de enero

Star Search – 21 de enero

Bailando sobre hielo – 22 de enero

🎤 Especiales y stand-up:

Marcello Hernández: American Boy – 7 de enero

Mike Epps: Delusional – 27 de enero

Bridgerton en su temporada 4 es de los más esperado en Netflix / Especial

HBO MAX – Estrenos enero 2026

8 de enero : How to Have Sex (Película)

9 de enero : The Pitt (Temporada 2)

12 de enero : Industry (Temporada 4) y Primal (Temporada 3)

16 de enero : Alien: Romulus (Película)

19 de enero : El caballero de los Siete Reinos (Spin-off de Game of Thrones )

23 de enero : Mel Brooks: The 99 Year Old Man! (Docuserie)

24 de enero : Real Time with Bill Maher (Temporada nueva) y Canina (Película)

27 de enero: 33 Photos From The Ghetto (Documental)

The Pitt nos pondrá de nuevo al borde de los nervios / Especial

AMAZON PRIME VIDEO – Estrenos enero 2026

📺 Series

Spring Fever – 5 de enero

El incidente Darwin – 6 de enero

El infiltrado (T2) – 11 de enero

UCO: las horas clave – 15 de enero

Una Historia De Crímenes (T4) – 26 de enero

Vaka – 30 de enero

🎞 Películas

Der Tiger – 2 de enero

Almas marcadas – 10 de enero

Vieja loca – 14 de enero

Tierras perdidas – 16 de enero

Preparación para la próxima vida – 19 de enero

Gaua – 22 de enero

El incidente Darwin será interesante ver esta adaptación de comic a la serie / Especial

APPLE TV+ – Estrenos enero 2026

Teherán (Temporada 3) – 9 de enero

Hijack (Temporada 2) – 14 de enero

Las gotas de Dios (Temporada 2) – 21 de enero

Terapia sin filtro (Temporada 3) – 28 de enero

Yo Gabba GabbaLand (Temporada 2) – 30 de enero

Terapia Sin Filtro, una de las cartas fuertes de Apple TV / Especial

