Estrenos de enero 2026: lo que llega a Netflix, HBO, Prime, Apple TV y Disney+

Enero llegó con todo y las plataformas de streaming lo saben. Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV y Disney+ se están peleando por tu atención con regresos esperados, nuevas temporadas y hasta producciones originales que prometen dominar la conversación en este arranque del 2026.
Desde la cuarta temporada de Bridgerton hasta el regreso de Las gotas de Dios, pasando por estrenos como Alien: Romulus, Der Tiger y el esperado spin-off de Game of Thrones, aquí te dejamos el listado completo para que no se te pase nada.
NETFLIX – Estrenos enero 2026
Fechas clave:
- 9 de enero: Machos Alfa (Temporada 4)
- 16 de enero: El botín
- 21 de enero: Secuestros: Elizabeth Smart
- 22 de enero: La princesa Kaguya del cosmos
- 24 de enero: Skyscraper Live
- 29 de enero: Bridgerton (Temporada 4)
Otras series:
- En fuga – 1 de enero
- Mi novio coreano – 1 de enero
- La tierra del pecado – 2 de enero
- Él y ella – 8 de enero
- Taskaree – 14 de enero
- Las siete esferas – 15 de enero
- ¿Cómo se traduce este amor? – 16 de enero
- Increíble – 20 de enero
- Cielo para dos – 20 de enero
- Star Search – 21 de enero
- Bailando sobre hielo – 22 de enero
🎤 Especiales y stand-up:
- Marcello Hernández: American Boy – 7 de enero
- Mike Epps: Delusional – 27 de enero
HBO MAX – Estrenos enero 2026
- 8 de enero: How to Have Sex (Película)
- 9 de enero: The Pitt (Temporada 2)
- 12 de enero: Industry (Temporada 4) y Primal (Temporada 3)
- 16 de enero: Alien: Romulus (Película)
- 19 de enero: El caballero de los Siete Reinos (Spin-off de Game of Thrones)
- 23 de enero: Mel Brooks: The 99 Year Old Man! (Docuserie)
- 24 de enero: Real Time with Bill Maher (Temporada nueva) y Canina (Película)
- 27 de enero: 33 Photos From The Ghetto (Documental)
AMAZON PRIME VIDEO – Estrenos enero 2026
📺 Series
- Spring Fever – 5 de enero
- El incidente Darwin – 6 de enero
- El infiltrado (T2) – 11 de enero
- UCO: las horas clave – 15 de enero
- Una Historia De Crímenes (T4) – 26 de enero
- Vaka – 30 de enero
🎞 Películas
- Der Tiger – 2 de enero
- Almas marcadas – 10 de enero
- Vieja loca – 14 de enero
- Tierras perdidas – 16 de enero
- Preparación para la próxima vida – 19 de enero
- Gaua – 22 de enero
APPLE TV+ – Estrenos enero 2026
- Teherán (Temporada 3) – 9 de enero
- Hijack (Temporada 2) – 14 de enero
- Las gotas de Dios (Temporada 2) – 21 de enero
- Terapia sin filtro (Temporada 3) – 28 de enero
- Yo Gabba GabbaLand (Temporada 2) – 30 de enero
DISNEY+ – Estrenos enero 2026
- Tell Me Lies – 13 de enero
- De Polo a Polo (Documental) – 14 de enero
- The Beauty – 22 de enero
- Wonder Man – 28 de enero