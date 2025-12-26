Liga MX y sus mejores momentos en el 2025

El futbol mexicano, al menos por 2025, terminó con el bicampeonato de los Diablos Rojos del Toluca, dejando varios grandes momentos que quedarán marcados en la memoria de los aficionados a la Liga MX.

A principios de año uno de los momentos que sacudió a toda la liga fueron las llegadas de tres grandes exjugadores del Real Madrid, James Rodríguez vino a León, Sergio Ramos aterrizó en Monterrey y Keylor Navas llegó a Pumas, aunque el costarricense lo hizo para el torneo del Apertura 2025.

Estos fueron los mejores momentos en la Liga MX en el 2025 | MEXSPORT

Chivas tuvo su propio momento, Armando 'La Hormiga' González llegó para irrumpir en la historia del Rebaño, en su segundo torneo el canterano rojiblanco consiguió convertirse en campeón de goleo con el cuadro jalisciense con 12 goles, igualando lo conseguido por Alan Pulido en 2019.

Otro de los momentos que marcaron este año fue la llegada de Cruz Azul al Estadio Olímpico Universitario, más que por la mudanza en sí, por la racha que la Máquina ha conseguido siendo local en el inmueble ubicado al sur de la Ciudad de México, el conjunto celeste ha permanecido invicto en 26 encuentros, rompiendo la marca que tenían los Pumas de 24 juegos sin derrota.

Tigres también protagonizó la Liga MX durante el mercado de fichajes, Ángel Correa dejó al Atlético de Madrid para aterrizar en la Sultana del Norte, el campeón del mundo en Qatar 2022 fue el fichaje bomba del conjunto felino, con el que llegó a la Final del Apertura 2025.

Los goles fueron algo que no faltaron en la Liga MX y prueba de ello fue el doble triple empate por el campeonato de goleadores en el futbol mexicano, en el Clausura 2025 Paulinho, Uros Durdevic y José Zúñiga igualaron con 12 goles en 17 jornadas, en el Apertura (con el mismo número de dianas) Paulinho, Joao Pedro y Armando González también compartieron el galardón del mejor artillero de la Liga MX.

En este torneo hubo un par de remontadas para recordar, en marzo Tijuana estaba venciendo 3-0 a Atlas, equipo que en 29 minutos le dio la vuelta al partido para vencer al cuadro fronterizo por marcador de 4-3, en el Apertura Chivas fue el protagonista, tras empezar ganando Atlético de San Luis le dio la vuelta y estuvo cerca de llevarse los tres puntos del Akron, aunque seis minutos l bastaron a la Hormiga para inclinar la balanza y darle el triunfo a Chivas con un resultado de 4-3 en favor del Rebaño.

Pero, sin dudas, el bicampeonato de los Diablos Rojos del Toluca es el mejor momento de la Liga MX, los choriceros fueron lideres del certamen en ambos torneos, fueron la mejor ofensiva, evitaron que América fuera tetracampeón y se enfrentaron a pesos pesados en la Liguilla para conseguir el campeonato, dejando fuera en ambas definiciones a Tigres y a Rayados.

