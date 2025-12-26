Real Oviedo confirma llegada de Nicolás Fonseca; fue cedido por León

Los fichajes llegaron para el Real Oviedo, aunque no se sabe si es la solución para el equipo asturiano. El conjunto de Guillermo Almada anunció su primer refuerzo en el mercado de invierno, el charrúa Nicolás Fonseca, que llega a LaLiga por un préstamo desde León.

Sin embargo, el debut del charrúa no será de inmediato, pues el equipo de Grupo Pachuca cuenta con plazas llenas, por lo que para registrarlo tendrán que deshacerse de algún activo del club. Horațiu Moldovan y Brandon Domingues son los principales candidatos a abandonar el Carlos Tartiere y darle entrada al uruguayo.

La llegada de Fonseca | @RealOviedo

Nicolás Fonseca no solo llega como uno de los hombres importantes para intentar salvar la desastrosa temporada del Real Oviedo en su regreso a Primera División, sino como un escaparate personal de cara a la próxima Copa del Mundo. El uruguayo buscará llenarle el ojo a Marcelo Bielsa y ser parte de la convocatoria de Uruguay para el Mundial de 2026.

La carrera de Nicolás Fonseca

El uruguayo es hijo del mundialista celeste Daniel Fonseca, quien fue jugador del Nápoles, Juventus, Roma, Como y Cagliari en el calcio, razón por la cual 'Nico' nació en el país de la bota. Nicolás comenzó su carrera en las inferiores del Milán, pero debutó como profesional en el Novara.

Nicolás Fonseca | IMAGO7

Sin embargo, su estadía en el viejo continente fue corta y regresó a su país de herencia, con equipos como River Plate de Montevideo y Montevideo Wanderers; para después dar el salto al gigante River Plate de Argentina. Con los Millonarios, Fonseca tuvo grandes momentos, por lo que Bielsa lo convocó por primera vez en su carrera a la Selección Mayor.

Después de su paso por las Gallinas, Nicolás Fonseca aterrizó en la Liga MX con León, pero su andar no fue el esperado. El charrúa, oriundo del sur de Italia, se desempeñó como pivote en La Fiera y, pese a que no tuvo un desempeño malo, dejó que desear y no impidió la caída del club esmeralda en el último semestre.

¿Otro fichaje con pasado Liga MX para el Oviedo?

Aunque Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, descartó el sueño europeo de Elías Montiel, sí hay otro jugador con pasado en la Liga MX que interesa en Asturias. César Luis Merlo anunció que el Real Oviedo mostró interés y sondeó el fichaje del griego Giorgos Giakoumakis, que su carta pertenece a Cruz Azul.

Quiere dejar huella en Asturias | IMAGO7