Es así como se conduce el arbitraje mexicano, ya que Benito Archundia anda inaugurando cursos y en eventos sociales (Pachuca), y mandando disculpas al Atlas derivado de los errores cometidos por los silbantes en sus partidos, cuando debería de poner atención en las designaciones.

Fue así como vimos que para el partido de Puebla vs Monterrey usan a Jesús Rafael López que no arbitraba en la Liga MX desde el 9 julio pasado en el León vs Pumas, segunda jornada del Apertura 2022, y dándole en las restantes jornadas sólo de Cuarto Oficial (10 juegos, 4 de AVAR, 2 de Central en la Expansión y uno de VAR y en el actual 3 de Cuarto y uno de Central), por lo que surge la pregunta: si una semana antes lo mandaron a dirigir en la división Sub 20 a Tijuana, ¿con eso estaba bien preparado para poder dirigir en la Liga MX en el Puebla vs Monterrey?

Por eso estos muchachos están fracasando y haciendo partidos de mala calidad, por eso Rogelio Funes Mori lo castigó gritándole, manoteándole y diciéndole cag..., huevón, y haciéndole la señal del VAR en repetidas ocasiones sin salir expulsado.

Este es el resultado que quieren mandando a estos jóvenes a partidos que los rebasan, no sé quién promueve a este chico, ha de ser un irresponsable.

Otro claro ejemplo de la escasa calidad en la proyección de los árbitros es otorgarle el gafete de FIFA a Víctor Cáceres, el partido lo sobrepasó y no sabía qué hacer al final, totalmente perdido, repito, tal vez ellos no tengan la culpa, pero sí quien los manda a este tipo de partidos sin la preparación adecuada, goles mal anulados, penales inexistentes, tarjetas mal mostradas y lamentablemente no sabe nada de conducción, agregar lo de Karen Díaz que ojalá alguien hable con ella porque no es adecuado lo que hizo en el partido, por perder a su penúltimo defensor se le fue un fuera de juego en un gol.

Cesarín Ramos en su estado normal, en el Juárez vs Chivas, muy sobrado y soberbio, dejó que se pegaran, por lo que no expulsó a Mozo y Sepúlveda, todo le protestan y desaprueban, qué lástima que su imagen en el arbitraje esté tan deteriorada, ya nadie lo respeta y perdido en credibilidad.

Xolos vs Pumas, lo único bien que hizo Ismael López fue expulsar a Ortiz de Pumas, porque se le escapó en dos ocasiones Galindo, quien dio una patada en el muslo a un adversario y al 44' merecía amonestación que ya no mostró, Dinenno lo encaró, le gritó y no hizo nada; Xolos se lo comió a protestas y en lugar de crecer, se perdió, otro caso para trabajar en forma personal para mejorarlo, diciéndole mentiras de que salió bien no es lo adecuado.

Tigres vs San Luis: Diego Montaño, de verdad pensé que sería un estelar del arbitraje, pero está muy lejos de serlo, penal a favor del Atlético San Luis que no sancionó, le pega el balón, no hay respeto a sus decisiones y no tiene la más mínima autoridad, con tantos años en el arbitraje y no mejora.

Toluca vs León con Adonai Escobedo, de verdad Benito, ¿lo quieres involucrar en el proceso mundialista?, tan bajo ha caído el arbitraje, después de la expulsión de Bellón que lo hizo en forma correcta se perdió, Navarro de Toluca se salvó de la roja, no tiene la menor idea de cuándo aplicar la ventaja, hasta cuándo se darán cuenta que el arbitraje no es para él, ¿quién fue el inteligente que lo llevó a la Liga MX?, pero quién le dio el Gafete de FIFA.

Luis E. Santander en el América vs Mazatlán tuvo UN DÍA DE CAMPO, pero ya se estancó, no hizo lo posible por mejorar, se conformó con su partido cada semana o designación de VAR para tener su ingreso.

No sé de quién fue la IDEOTA de amonestar a los jugadores en saques de meta y de banda. Pregúntenle a Marco A. Ortiz que en el 7' amonestó a Vargas, portero de Atlas, estando el marcador 0-0, ¿nos podrán decir para qué sirve esta locura en la conducción del partido?, tarjetas mal gastadas que no sirven para nada.

Basta de presumir que se trabaja en la Comisión de Árbitros, hay que ver las actuaciones de los árbitros cada semana, la falta de técnica arbitral, interpretación de las reglas de juego, Hay muchos árbitros que podrían ser protagonistas del arbitraje.

