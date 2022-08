Arbitraje de César Ramos no influye, pero...

El arbitraje de Cesarin Ramos no influye en el partido pero que bajo nivel presenta, no lo respeten, perdió credibilidad y sigue con su soberbia y menospreciando los partidos.

En el momento que amonesta a Diaz (min. 28) que pena ver cómo le gritan y protestan los jugadores y no hace nada. Al 44' hay un choque de cabezas, inclusive uno sale sangrando, y no detiene el partido. Sujetan a Canelo cortando el avance y no amonesta pero es muy estricto con los visitantes, que lastima que no puede recuperar su buen nivel de hace tres años, está muy lejos de hacerlo.

