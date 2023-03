aumenta-el-cochambre

Entendemos que Benito Archundia recibió muy cochambrosa la Comisión de Arbitraje, tanto en el área administrativa como técnica; sin embargo, no ha hecho nada por limpiarla, están igual o peor que los pasados, no hay mejoría, el VAR es una fantochada, ya que cada silbante aplica sus propias reglas, procedimientos individuales y confusas intervenciones, pues sólo así entendemos esa disparidad en interpretación y aplicación de las reglas de juego y del protocolo del VAR.

Lo peor, lo que ocurre en la Liga MX se permea en las demás categorías porque en la Expansión MX y Femenil MX cada jornada vemos cosas espantosas y por falta de instrucción y capacitación ambas categorías están en caída libre.

Y con respecto a lo administrativo, cómo entender que designen árbitros de la Liga MX para conducir en la Expansión MX resultando contraproducente, ya que en el Tepatitlán vs Celaya, el árbitro Jesús López mostró 17 tarjetas, 11 de ellas para el visitante y lo premian de cuarto árbitro en el Clásico del Norte; o la otra, designar a Diego Montaño como cuarto árbitro en el Clásico Nacional; no obstante, tener cinco jornadas sin arbitrar por su bajo nivel, conste que porta el gafete de FIFA.

LA JORNADA

Qué gusto me dio ver el trabajo de César Ramos en el Clásico del Norte, concentrado, aplicando bien sus tarjetas, sobre todo la de Gignac, dando cátedra de aplicación de la ventaja, ese es el César que necesita el arbitraje mexicano y que lo puede colocar nuevamente como el mejor de México, aplausos.

Me gusta que los árbitros no se dejen insultar y si Guzmán le dijo al 'Gato' Ortiz "eres un cagón", bien ganada la tarjeta roja, en el partido hubo dos acciones de expulsión y no se atrevió a expulsarlos, no influyó en el marcador del partido, pero no fue un trabajo adecuado.

Los nuevos FIFA, Daniel Quintero y Víctor Cáceres, ya se dieron cuenta que fue un error darles prematuramente el gafete de FIFA, que no están preparados para portar esta distinción, que su calidad y capacidades como árbitros es paupérrima, no saben reglas de juego y muy tibios para tomar decisiones importantes, al primero hay que mandarlo a su casa para que estudie bien las reglas el resto del torneo, al segundo hay que mandarlo a torneos en categorías inferiores para ver si es posible que mejore.

Seguro se enojó porque no fue considerado para los Clásicos, porque vaya arbitraje del 'Cantante' en el Querétaro vs FC Juárez, le valió 'mother' y dejó pasar tremendas patadas como la del 'Chaca' y otras más que ameritaban expulsión. El penalti que sancionó con el cual Querétaro empató, estaba de frente a la jugada y después de casi dos minutos el VAR lo llama para decirle que había falta, yendo en contra del protocolo de dicha herramienta, por eso comento que cada quien aplica sus propias reglas.

Guillermo Pacheco, no dudo que pueda mejorar si tiene la adecuada instrucción, pero primero lo tienen que ubicar, encaró a Murillo corriendo el riesgo de golpearse, no expulsa a Lotti, de Cruz Azul, el balón le pegó dos veces y muchas más donde estorbó, como no sabe correr y ubicarse, parece chapulín en comal, se cansó y los últimos 25 minutos se la pasó caminando y lejos de las jugadas, y a este muchacho lo quieren hacer FIFA el año que entra, ya perdieron la razón.

Por último, quiero hablar del escándalo que existe en la Liga Femenil, tuve la oportunidad de ver el Chivas vs Monterrey, donde Jesús Herrera y María Fernanda Márquez acabaron con el partido, el central sancionando penaltis inexistentes y la asistente anulando goles, inventando posición de fuera de juego; en el Cruz Azul vs León, donde Lizzet García tuvo serios problema de técnica arbitral por lo que inventa faltas y penales; Benito Archundia ¿a quién pusiste en la instrucción de esta categoría? era de lo poco rescatable en el arbitraje profesional, no permitan que esta categoría se caiga, seguramente Benito puso personajes de muy bajo perfil porque es notorio que no tienen la capacidad para instruir y la chamba que hacen está acabando con el arbitraje en esta categoría.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEOPOLDO SILVA Y MEJÍA BARÓN PRESENTARON RENUNCIA EN PUMAS