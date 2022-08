Después de ver los trabajos arbitrales de la Jornada 8, considero que la Comisión de Arbitraje deberá replantearse un plan de trabajo, donde vaya implícito desde el aspecto administrativo (designaciones) y la instrucción y capacitación de los árbitros, ya que hay un descontrol total y cada quien hace lo que quiere, sin tener una línea de trabajo para mejorar los arbitrajes de cada semana, sin olvidar que es necesario hacer una limpia de todo el personal que labora en dicha comisión, así mismo urge una depuración en el grupo de árbitros porque hay muchos que se han vuelto fósiles y mercenarios, pues no tienen espíritu de superación.

JORNADA 8

Que decepcionante el trabajo de Marco A. Ortiz y Fernando Hernández, el primero fue en 30 minutos tres veces al VAR y en la jugada de Zaldívar se equivocó porque era roja, no se puede arbitrar dependiendo tanto del VAR, se confió, llego sobrado y las consecuencias fueron fatales, cuando empezaba y estaba logrando diferencia de todo el pelotón se nos cayó.

He manifestado en muchas ocasiones que Fernando Hernández tuvo una preparación muy mala en su formación COMO ARBITRO, dando como resultado que no este preparado para partidos de alto grado de dificultad: se perdió en el Cruz Azul vs Toluca, transpira inseguridad y perdió credibilidad, no sé quién lo apoya o quién es su padrino, pero después de todas las decisiones erróneas que tomo en el partido, alguna consecuencia debe de tener, en el primer gol de Cruz Azul hay mano; en el segundo, falta sobre Volpi, lo de Jurado inaceptable y el penalti de último minuto, que a pesar de ir al VAR no lo sancionó, doble falta, una de Mosquera y otra sobre Rivero A QUIEN SUJETARON Y DERRIBARON.

Otro que mostró un criterio muy parco es Luis Enrique Santander en el Tijuana vs Puebla, ya que con el asesoramiento del VAR decreta un penalti inexistente a favor de Xolos, pésima intervención de los que operan el VAR y mal Santander en hacerles caso.

Otro que es dependiente del VAR es Yair Miranda, quien en dos ocasiones visitó el monitor, siendo increíble la segunda decisión al 68 cuando el VAR lo llama en una jugada de expulsión y decide mostrar la tarjeta amarilla, haciendo añicos el protocolo del VAR.

Lo más de lamentar es la actuación de Eduardo Galván en León vs Mazatlán, donde muestra nulo conocimiento de reglas, ya que al 47', al sancionar una falta a favor de León e ir a colocar a distancia a los defensores, reanuda el equipo esmeralda sin su autorización, pero repite el tiro sin amonestar, pero lo más grave sucede al 49', cuando Ambriz pone una plancha a un adversario al tendón que ni Eduardo y el VAR se percataron, jugada de expulsión que no se concede porque el central decidió finalizar el primer tiempo para no comprometerse, situación que está tipificado en la regla V.

De lo rescatable, Diego Montaño, que no se metió en problemas, aunque mostró muchas tarjetas (9) en total, pero no influyó en el resultado del partido que ya es ganancia, igual Adonai Escobedo, que el marcador del partido lo ayudó y que ambos equipos se dedicaron a jugar, aunque descuidó las faltas sobre Valdez a quien surtieron bien y bonito sin que Adonai mostrara tarjetas.

Jornada 9, en verdad esperamos que mejoren porque están recibiendo muchas críticas, las redes sociales se volcaron contra el arbitraje y seguramente las quejas de los equipos están a la orden del día. Urge que los árbitros se pongan las pilas y mejoren en cancha, si no hay buenos instructores y capacitan por voluntad propia deben de hacer el esfuerzo por mejorar.

Por último, quisiera preguntarle al señor Miguel A. Chacón encargado del VAR, ¿qué explicación va a dar de lo que vimos en la Jornada 8?, o seguirán mintiendo, tratando de tapar lo mal que está operando esta herramienta.

