Después de ver los partidos de Cuartos de Final, nos percatamos de la falta de seriedad y responsabilidad en las designaciones. Por sus berrinches, con todo y su jerarquía y participación mundialista, mandaron a Fernando Guerrero a los partidos de Ida; no me digan que Cáceres o Quintero tienen mayor categoría y experiencia que el 'Cantante' para designarlos en los partidos de Vuelta.

Fue una situación que se dio por temas personales de Benito y Osses contra Guerrero, ya que el 'Cantante' se atrevió a comentarles el bajo nivel de las charlas a los árbitros, lo que les molestó, y ahora por eso andan observando sus actuaciones con lupa, para poder sacarlo en cualquier momento.

No les dijo una mentira, pero no les gusta que les digan sus verdades; ahora, el proyecto, pase lo que pase, es designar en la Final a Víctor Cáceres en la Ida y César Ramos en la Vuelta, así las cosas.

MOLESTIAS

Lamentablemente, el ambiente que se vive dentro del arbitraje no es el adecuado en la etapa de Liguilla: hay mucho descontento en la Femenil por las designaciones de los amigos de Lixy Enríquez y el despojo que sufren las árbitras de los partidos más importantes.

También en la Liga MX hay mucho descontento por la forma en que el presidente de la Comisión los ha manejado e incumplido muchas de las cosas que prometió, por eso se ha ganado el sobrenombre “BENITO EL MENTIROSO” por parte de los árbitros; por fin se dieron cuenta de la clase de gente que es, yo que lo conozco de años sé que hará cualquier cosa por su chamba, incluyendo mentirles y traicionarlos.

CUARTOS DE FINAL

De los ocho partidos que se jugaron, sólo César Ramos y Adonai Escobedo que ya partió hacia Argentina, salieron bien librados; partidos complicados, pero bien dirigidos. Ambos estuvieron en la eliminatoria Toluca vs Tigres que fue la mejor arbitrada.

Monterrey vs Santos, la más polémica, pero la Comisión fue la culpable por las designaciones tan irresponsables. Santander estuvo en la de Ida, físicamente no anda bien, camina mucho y corre poco, un penalti a favor de Monterrey que es imposible que viera a primera vista, pero el VAR tampoco colaboró, y el acabose fue en la Vuelta donde designan a Óscar Macias, un gol que anulan a Santos dejando una duda muy grande si el VAR funciona, un penalti a favor de Santos por falta de Gallardo que no sancionó; terminó extraviado.

Chivas vs Atlas, al partido de Ida, fue el 'Gato' Ortiz, lo mejor que le pudo suceder es viajar para el Mundial Sub 20 en Argentina. Un penalti mal sancionado a favor de Chivas, un penalti que no sanciona sobre Furch y la conducción de muy bajo nivel. El de Vuelta fue para el novato Víctor Cáceres, el niño mimado de la Comisión de Árbitros; triste ver cómo se deja gritar y protestar, así difícilmente se hará de un buen nombre; el penalti a favor de Chivas, imposible no sancionarlo, son un caos las áreas de penalti y más en gente como Víctor, qué suerte que ganó Chivas, de lo contrario me imagino el escándalo. Seguirá porque no hay más, pero no está para una Semifinal.

América vs Atlético San Luis, mandaron al de Ida a Guerrero, la única acción a comentar es la expulsión de Reyes que la debe de observar a primera vista y no con ayuda del VAR. La Vuelta Daniel Quintero, otro novato muy irregular, con serios problemas reglamentarios, yo creo que pensaron que América ganaría fácilmente y fue todo lo contrario. Salió muy complicado, como es su costumbre, no sancionó un claro penal a favor del San Luis y la expulsión de Aquino, estaba de frente a la jugada y le tembló todo para sancionarlo, definitivamente lejos del nivel que requiere una Liguilla. Los que siguen, en Semifinales, veremos a Guerrero, César Ramos, Cáceres y Santander, no hay más, unos por buenos y otros por menos malos.

