Buen 'desmother'

Increíbles los números con los que cierran los árbitros FIFA, traen un verdadero desorden y es notable que algunos ya no tienen nada qué hacer en el arbitraje mexicano, urge hacer una buena depuración; cantidad y no calidad, por eso el arbitraje se encuentra en crisis y carece de buenos elementos.

Empezaremos con el Superlíder Santander, lo protegieron, le dieron 13 juegos y no estuvo en Finales, no sabe arbitrarlas, sus buenas relaciones con el Sr. Osses y los favores que le hace lo mantienen activo, increíble que con tantos torneos y años en el arbitraje no aprende.

'CESARÍN' RAMOS, con 12 juegos, por soberbio y menospreciando la Liga MX llegó a cinco torneos sin arbitrar Finales, por más que lo sobreprotegió Brizio, su bajo nivel que arrastra desde hace varios torneos le impidió nuevamente estar en la Final.

Primera vez en la historia del arbitraje mexicano que es nombrado un silbante para el Mundial que no es el número uno de la Confederación y México, su falta de compañerismo, prepotencia en los juegos y calidad son sus principales atributos para ir a la Copa del Mundo.

Y a Fernando Hernández (12 Juegos) toda la Liguilla lo defendió Brizio en la mañanera (videoanálisis) llamando "defendiendo lo indefendible" para poder ocuparlo en la Final porque le falló César Ramos, donde también lo protegió porque le fue mal, hacerle ver a la gente que sus decisiones fueron buenas cuando nos brindó una cátedra de las limitaciones para dirigir un partido, con serios problemas arbitrales, no tiene recursos, lectura de partido y es VARDEPENDIENTE, pero es lo que hay, por eliminar a Guerrero y Marco Ortiz lo metieron con calzador a la Final sin merecerlo.

Jorge A. Pérez (11 Juegos), mejoró mucho en la Fase Final arbitrando Liguilla a buen nivel, dos cosas, que no se enoje, y que no se sienta Pelé del arbitraje, tiene 40 años y sin posibilidades de algún torneo FIFA, lamentablemente por sus altibajos se quedará para ser un árbitro únicamente de la Liga MX.

Fernando Guerrero (9 juegos) se avivó y se coló al Mundial como VAR ante el enojó de Brizio que no lo quería en la Copa del Mundo, escasas designaciones en el torneo y para hacerlo enojar sólo de cuarto silbante en la Final cuando es mejor árbitro que Hernández.

Marco A. Ortiz (8 Juegos) les dio una cachetada con guante blanco, lo sancionaron seis jornadas, pero lo querían desaparecer, ante la falta de buenos árbitros lo tuvieron que designar y les pintó la cara llegando hasta la Final, en mi opinión el mejor de México, otro que querían dañar, pero les falló, se quedaron con las ganas.

Adonai Escobedo, Diego Montaño, Óscar Macias con (8 Juegos cada uno y sin Liguilla) ni mezclándolos sale uno bueno, echarían a perder la mezcla, son gente de sobra que se ha convertido en un bloque para el progreso del arbitraje nacional y solo están por el $$$$$, estos deben estar en la depuración del arbitraje y tienen que irse.

Son tan malos que Óscar Mejía dirigió más partidos que ellos (12 juegos) que por cierto queda claro que Mejía está lejos del nivel que se necesita para dirigir en la Liga MX, con una Comisión de Árbitros seria, responsable y capaz, seguro no estaría arbitrando.

Y por último, para demostrarles que el 'desmother' no sólo es en la Máxima Categoría, porque la Expansión también tiene lo suyo, la Comisión de Árbitros es pareja, desorden en todos lados, una chulada, la temporada pasada, estos brillantes comisionados decidieron descender de Liga MX a Expansión a tres silbantes por malos, entre ellos estaba Juan Andrés Esquivel, que es muy limitado, pero oooh ¡ sorpresa! cuando lo vi arbitrando el Campeón de Campeones, ¡no!, ahora resulta que se premia la mediocridad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIN PROBLEMAS PARA EL TICO